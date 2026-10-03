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कनाडा में जबरन वसूली, आगजनी और ड्रग्स मामले में भारतीय मूल के पांच लोग गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Sat, 03 Oct 2026 09:52 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2026 09:53 PM (IST)

कनाडा में जबरन वसूली के एक मामले में भारतीय मूल के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गोलीबारी, आगजनी, हथियारों और ड्रग्स से जुड़े अपराध शामिल हैं।

कनाडा में जबरन वसूली में भारतीय मूल के पांच लोग गिरफ्तार। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)

कनाडा में जबरन वसूली में भारतीय मूल के पांच लोग गिरफ्तार। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)

HighLights

  1. कनाडा में जबरन वसूली मामले में पांच भारतीय मूल के लोग गिरफ्तार।

  2. गोलीबारी, आगजनी, हथियार और ड्रग्स तस्करी के आरोप शामिल।

  3. ऑटो डीलरशिप की 16 महीने की जांच के बाद गिरफ्तारी।

डिजिटल डेस्क, टोरंटो। कनाडा में भारतीय मूल के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर जबरन वसूली के एक मामले में आरोप लगाए गए हैं।

इस मामले में गोलीबारी, आगजनी, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स से जुड़े अपराध शामिल हैं।पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारियां एक आटो डीलरशिप की 16 महीने तक चली जांच के बाद की गईं।

डीलरशिप के सह-मालिकों ने जून 2025 में जबरन वसूली की मांग की शिकायत की थी, जिसके बाद लैंगली और सरे में स्थित डीलरशिप पर आगजनी और गोलीबारी की दो घटनाएं हुई थीं।

आरोपितों में से एक संकेत सिंगला को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वहीं साहिल, सिमरनजीत सिंह, हर्ष और जगदीप सिंह को सरे से गिरफ्तार किया गया।

ब्रिटिश कोलंबिया प्रासिक्यूशन सर्विस ने गुरुवार को पांचों पर जबरन वसूली का आरोप लगाया। कुछ आरोपितों पर हथियारों, आगजनी, विस्फोटकों और कोकीन की तस्करी से जुड़े अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सिंगला और सिमरनजीत सिंह ने आग या विस्फोट से एक वाहन को नुकसान पहुंचाया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऑटो शॉप में मोलोटोव कॉकटेल (पेट्रोल बम) फेंके। रिपोर्ट में कहा गया है कि साहिल पर कोकीन की तस्करी और प्रतिबंधित हथियारों के हस्तांतरण के आरोप भी हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)