ब्लैक सी में सीजफायर के लिए तैयार जेलेंस्की, भारत के प्रस्ताव पर दी सहमति, बोले- रूस माने तो लागू हो युद्धविराम

डिजिटल डेस्क, संयुक्त राष्ट्र। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि भारत, मिस्र और तुर्किये के प्रस्ताव पर वह समुद्र में युद्धविराम के लिए तैयार हैं। अगर रूस भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो इस युद्धविराम को लागू किया जा सकता है। जेलेंस्की ने यह बात संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन से इतर कार्यक्रम में कही है।

जेलेंस्की ने कहा, भारत, मिस्र और तुर्किये ने काला सागर से मालवाही जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इस मार्ग से आवागमन जहाजों और बंदरगाहों पर लगातार हमलों के चलते थम सा गया है। इसके चलते एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में गेहूं और मक्का की आपूर्ति कम होने का खतरा पैदा हो गया है।

काला सागर से होकर यूक्रेन के अतिरिक्त रूस के भी खाद्यान्न, तेल, उर्वरक और अन्य उत्पाद निर्यात होते हैं। काला सागर में जहाजों पर हमले का असर गेहूं की अंतरराष्ट्रीय कीमत पर पड़ रहा है। जेलेंस्की ने कहा, मंगलवार को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में युद्ध के दौरान ऊर्जा संयंत्रों पर हमले न करने पर भी बात हुई। जेलेंस्की ने ट्रंप की मध्यस्थता में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने और बात करने की भी इच्छा जताई है।

बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से वार्ता में खाद्यान्न लदे जहाजों, भंडारों और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले न करने पर सहमति बनने की संभावना पैदा हुई है। कीव पर रूसी हमले में दो मरे रूस ने बुधवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर हमला किया। इस हमले में दो लोग मारे गए और 23 घायल हुए हैं। हमले से कई भवनों में आग भी लग गई है। इस हमले में जेट इंजन चालित ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसी प्रकार से यूक्रेन के नियंत्रण वाले जपोरीजिया के शॉपिंग मॉल पर रूसी हमले में दो लोग घायल हुए हैं। हमले से माल में आग लग गई है।