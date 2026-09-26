ब्यूटी और द बीस्ट का मुकाबला, अमेरिका में अपनी बख्तरबंद गाड़ी 'होंगकी' से उतरे शी चिनफिंग

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अमेरिका की यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिका यात्रा के दौरान चीन ने राष्ट्रपति चिनफिंग की जिम्मेदारी अमेरिकी मेजबानी पर छोड़ने के बजाय अपनी खुद की स्वदेशी और बेहद सुरक्षित लिमोजीन होंगकी N701 को मैदान में उतार दिया।

प्रशांत महासागर पार करके अमेरिका पहुंची 18 फीट लंबी यह बुफेट-प्रूफ कार इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो देश कभी पश्चिमी लग्जरी कारों पर निर्भर रहता था, उसके पास अब अपनी एक ऐसी आलीशान गाड़ी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रसिद्ध कार 'द बीस्ट' को सीधी चुनौती दे सकती है।

क्या है होंगकी का अर्थ? चीन में होंगकी का अर्थ लाल झंडा होता है। यह कोई आम गाड़ी नहीं है जिसे बीजिंग की किसी डीलरशिप से खरीदा जा सके। इसे खास तौर पर चीन के राष्ट्रपति के लिए कस्टमाइज किया गया है। गोपनीयता के कारण इसकी सटीक तकनीकी जानकारी तो गुप्त रखी गई है, लेकिन माना जाता है कि इसका वजन तीन टन से ज्यादा है।

यह कार उन्नत आर्मर प्रोटेक्शन, बुलेट-प्रूफ ग्लास, रन-फ्लैट टायर्स और अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स से लैस है। वैश्विक मंच पर बदलती हुई नीति एक समय था जब चीन भी राष्ट्रप्रमुखों की यात्राओं के दौरान मेजबान देशों की गाड़ियों पर निर्भर रहता था, जैसा की भारत जैसे कई देश आज भी करते हैं। हालांकि, चिनफिंग ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है।