शी चिनफिंग अमेरिका पहुंचे, ट्रंप ने पत्नी के साथ किया भव्य स्वागत; हवाई अड्डे पर दिखा दुर्लभ नजारा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग बुधवार को अमेरिका की महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा पर पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उन्हें जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरबेस पर व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया।

ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने शी चिनफिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का हैंडशेक किया। ट्रंप लंबे कोट और दस्ताने पहने नजर आए। दोनों नेता रनवे पर साथ खड़े रहे, जबकि सैन्य बैंड ने धुनें बजाईं। इसके बाद दो बी-1 बॉम्बर्स ने शोरगुल भरा फ्लाईओवर किया।

#WATCH | U.S. Air Force B-1 Lancer supersonic bombers flew overhead as U.S. President Donald Trump welcomed Chinese President Xi Jinping at Joint Base Andrews



(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/pgMzRiLH9y — ANI (@ANI) September 24, 2026 एयरपोर्ट पर छह एफ-22 और छह एफ-16 लड़ाकू विमान भी तैनात थे। लाल कालीन बिछाकर चीनी नेता का स्वागत किया गया। यह स्वागत इसलिए खास है क्योंकि जब ट्रंप मई में बीजिंग गए थे, तब उन्हें ऐसा व्यक्तिगत एयरपोर्ट स्वागत नहीं मिला था। तीन दिवसीय यात्रा शी की यात्रा शुक्रवार सुबह तक चलेगी। गुरुवार को व्हाइट हाउस में राजकीय भोज होगा। शुक्रवार को दोनों राष्ट्रपति जोड़े चाय पार्टी के बाद नेशनल आर्काइव्स जाएंगे, जहां अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा रखी गई है।

दोनों नेताओं की गुरुवार की बैठक में एआई, व्यापार, ईरान जैसे मुद्दे चर्चा में रहने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े समझौते की संभावना कम है। मुख्य लक्ष्य मौजूदा कूटनीतिक और व्यापारिक युद्धविराम को बनाए रखना है।