    क्या ट्रंप तीसरी बार भी बनेंगे राष्ट्रपति? AI वाली तस्वीर में खुद ही दिए संकेत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक एआई-जनरेटेड तस्वीर पोस्ट की, जिसमें 'TRUMP 2028, YES!' लिखा है। 

    क्या ट्रंप तीसरी बार भी बनेंगे राष्ट्रपति?

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के हाथों में दूसरी बार देश की सत्ता है। लेकिन, इस बीच उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि, अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन किसी भी व्यक्ति को दो बार से अधिक राष्ट्रपति बनने से रोकता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

    दरअसल, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ए-आई जनरेटेड एक तस्वीरें शेयर की है। जिसमें वो अपने हाथ में एक नीले रंक का पोस्टर पकड़े हैं, जिस पर जिस पर लिखा है- TRUMP 2028, YES! ट्रंप का यह पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है।

    अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति मात्र दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसे में ट्रंप की इस एआई वाली तस्वीर ने एक बार फिर 22वें संविधान संशोधन को पर बहस छेड़ दिया है।

    22वां संशोधन दुर्भाग्यपूर्ण

    ट्रंप ने अक्टूबर में कहा था कि अमेरिकी कानून उन्हें तीसरा कार्यकाल हासिल करने से रोकता है। उन्होंने 22वें संविधान संशोधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। वहीं, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की संभावना से भी इनकार कर दिया था।

    जूनियर ट्रंप 2028 के संभावित उम्मीदवारों की दौर में

    मैकलॉघलिन एंड एसोसिएट्स के एक नए सर्वे के अनुसार, ट्रंप के बड़े बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर 2028 चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में रिपब्लिकन मतदाताओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। इससे उन्हें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थान मिल जाएगा.

    अगस्त में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 20 अंकों की बढ़त पर थे और उन्हें 36 प्रतिशत समर्थन प्राप्त था, जबकि ट्रंप जूनियर को 16 प्रतिशत समर्थन प्राप्त था। लेकिन अक्टूबर में यह मुकाबला और कड़ा हो गया, जब वेंस 38 प्रतिशत के साथ आगे हो गए और जूनियर ट्रंप 20 अंकों पर पहुंच गए। इससे दोनों के बीच अंतर घटकर 18 अंकों का हो गया। वहीं, नवंबर के रुझानों में वेंस की बढ़त घटकर 10 अंकों पर आ गई और समर्थन घटकर 34 प्रतिशत रह गया, जबकि ट्रंप जूनियर 24 प्रतिशत पर पहुंच गए।

