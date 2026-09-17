अमेरिका में क्यों बंद हो गया कैनेडी सेंटर? ट्रंप की जिद से India-US सांस्कृतिक विरासत को झटका

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। वाशिंगटन DC में 'कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स' के बोर्ड ने मंगलवार, 15 सितंबर को इस मशहूर सांस्कृतिक जगह को तुरंत बंद करने के लिए वोट किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मांग रखी थी कि इस राष्ट्रीय स्मारक में उनका नाम भी जोड़ा जाए, इसके बाद बोर्ड ने तीखी कानूनी लड़ाई के बाद इस सेंटर को बंद कर दिया।

कैनेडी सेंटर बंद होने से सांस्कृतिक विरासत को झटका

प्रशासन का कहना है कि बढ़ते वित्तीय दबाव और ढांचागत चिंताओं के कारण यह शटडाउन किया गया है। इससे देश के इस प्रमुख मंच का भविष्य अधर में लटक गया है और भारत के मशहूर कलाकारों सहित दुनिया भर के कलाकारों के बीच होने वाले सांस्कृतिक आदान-प्रदान को गहरा झटका लगा है।