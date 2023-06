PM Modi US Visit: पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का चीन या रूस से लेना-देना नहीं: व्हाइट हाउस

वॉशिंगटन, एएनआइ। PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका की यात्रा का मुख्य उद्देश्य सहयोग और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और इसका चीन या रूस के बारे में कोई लेना-देना नहीं है। यह बात सामरिक संचार के लिए व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने कही।

Washington D.C. | This State visit is not about China or Russia, it is about improving the US-India bilateral relationship on its own foundation. It is not about forcing or coercing PM Modi or the Indian govt to do something different: John Kirby, NSC Coordinator for Strategic… pic.twitter.com/bd2zxbnr3u

जॉन किर्बी ने कहा कि रूस से तेल खरीद पर भारत को फैसला करना है। किर्बी ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि यह व्हाइट हाउस में एक बड़ा सप्ताह है। राष्ट्रपति और प्रथम महिला आधिकारिक राजकीय यात्रा और रात्रिभोज के लिए भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं।

#WATCH | India is a key and important partner for the United States. If you just look ahead, it’s safe to say that it is going to be the most defining relationship well into the future: John Kirby, NSC Coordinator for Strategic Communications on the question of India’s oil… pic.twitter.com/eN3FszkKUl