राष्ट्रपति बाइडन के चेहरे पर पड़ा रहस्यमयी निशान, अटकलों के बीच व्हाइट हाउस ने तोड़ी चुप्पी

राष्ट्रपति बाइडन के चेहरे पर पड़ा रहस्यमयी निशान।

वाशिंगटन, एएफपी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के चेहरे पर एक निशान दिखने के बाद कई सवाल उठने शुरू हो गए। उनके चेहरे पर चिह्न कैसे पड़ा, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई थी। इस पर व्हाइट हाउस ने चुप्पी तोड़ी है और अटकलों पर विराम लगाया है। बाइडन के चेहरे पर रहस्यमयी निशान व्हाइट हाउस ने कहा कि स्लीप एपनिया से बचने में मदद के लिए राष्ट्रपति बाइडन ने सीपीएपी (CPAP) डिवाइस लगाना शुरू कर दिया है। इस वजह से उनके चेहरे पर निशान पड़ गया। बता दें कि 80 वर्षीय राष्ट्रपति बाइडन व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिस दौरान उनके चेहरे पर पड़ा निशान दिखा। इसके बाद निशान को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। व्हाइट हाउस ने बताया कारण उप प्रेस सचिव एंड्रयू बेट्स ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडन सीपीएपी मशीन का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मशीन में एक पट्टियों वाला मास्क लगा होता है, जिससे निशान बन गए। अमेरिकी अधिकारी बेट्स ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडन ने 2008 से ही चिकित्सा रिपोर्टों में स्लीप एपनिया के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने कल रात सीपीएपी मशीन का उपयोग किया था।

