'क्वाड के प्रति हम पूरी तरह प्रतिबद्ध, इसे और मजबूत बनाएगा अमेरिका', रुबियो का बयान भारत से संबंधों को लेकर अहम

पीटीआई, न्यूयॉर्क। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि चार देशों (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के रणनीतिक एवं अनौपचारिक संगठन - क्वाड के प्रति अमेरिका पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले वर्षों में इसे और मजबूत करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रुबियो ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका मंत्रिस्तरीय वार्ता से पहले विदेश विभाग में ये बातें कहीं। इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, आस्ट्रेलियाई उप-प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंगने भी अपने विचार रखे।