'पता बदलने के 10 दिनों के भीतर USCIS को दें जानकारी,' अमेरिका में प्रवासियों के लिए नया नियम
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को अपना पता बदलने पर 10 दिनों के भीतर इसकी जानकारी एजेंसी को देने का निर्देश दिया है।
HighLights
प्रवासियों को 10 दिन के भीतर USCIS को पता बताना होगा
USPS अपडेट से USCIS रिकॉर्ड स्वतः अपडेट नहीं होता
ऑनलाइन E-COA टूल से पता अपडेट करना बेहतर विकल्प है
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को अपना पता बदलने पर 10 दिनों के भीतर इसकी जानकारी एजेंसी को देने का निर्देश दिया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि केवल यूएस पोस्टल सर्विस (USPS) में पता अपडेट करने से USCIS का रिकॉर्ड अपने आप अपडेट नहीं होता है।
अगर पते में बदलाव के बाद इसकी सूचना समय पर नहीं दी जाती है तो नोटिस मिलने में देरी हो सकती है, आव्रजन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और आव्रजन दस्तावेज प्राप्त होने में समस्या आ सकती है।
USCIS ने दी जानकारी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी गई जानकारी में एजेंसी ने लिखा, "USPS के साथ अपना पता बदलने से USCIS के रिकॉर्ड में आपका पता अपडेट नहीं होता है, और USPS आपकी USCIS से जुड़ी डाक आगे (Forward) नहीं भेजेगा। इसलिए USCIS और USPS दोनों के पास अपना नया पता अपडेट रखना आपकी जिम्मेदारी है।
यदि आप USCIS के साथ अपना पता अपडेट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपको आवश्यक सूचनाएं न मिलें, आपके मामले की प्रक्रिया में देरी हो जाए, या आपको अपने आव्रजन दस्तावेज प्राप्त न हों।"
इसके अलावा, अमेरिका में रहने वाले सभी विदेशियों को अपने पते में बदलाव की सूचना USCIS को स्थानांतरण के 10 दिनों के भीतर देनी होगी। हालांकि, यह सूचना देने की जरूरत ए और जी वीजा धारकों और वीजा छूट प्राप्त आगंतुकों पर लागू नहीं होती है।
अमेरिकी डाक सेवा (USPS) में अपना पता बदलने से USCIS में आपका पता नहीं बदलेगा और USPS, USCIS से आने वाली आपकी डाक को आगे नहीं भेजेगा। USCIS और USPS दोनों के साथ अपनी जानकारी अपडेट करें। USPS के जिप कोड देखने वाले टूल का उपयोग करके यह सुनिश्चित करें कि आप USCIS को अपना पूरा पता USPS द्वारा मान्यता प्राप्त मानक संक्षिप्ताक्षरों और प्रारूपों में ही दें।
USCIS के साथ ऑनलाइन अपना पता कैसे बदलें?
- अपने USCIS ऑनलाइन खाते में लॉगिन करें और 'My Account'ड्रॉपडाउन मेनू में जाकर E-COA टूल का उपयोग करें।
- यदि आपका कोई मामला लंबित या स्वीकृत है, तो पते को सही तरीके से अपडेट करने के लिए अपने सभी रसीद नंबर (Receipt Numbers) दर्ज करना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन अपडेट करने से जानकारी तुरंत अपडेट होती है और डाक द्वारा कागजी Form AR-11 भेजने की जरूरत नहीं पड़ती।
डाक द्वारा पता बदलना
आप डाक द्वारा फॉर्म AR-11 भेजकर भी कानूनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। हालांकि, डाक से भेजा गया फॉर्म सिस्टम में स्वतः अपडेट नहीं होता है, इसलिए USCIS आवेदकों को ऑनलाइन सेल्फ-सर्विस टूल का उपयोग करने की ही सलाह देता है।