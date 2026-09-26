'पता बदलने के 10 दिनों के भीतर USCIS को दें जानकारी,' अमेरिका में प्रवासियों के लिए नया नियम

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को अपना पता बदलने पर 10 दिनों के भीतर इसकी जानकारी एजेंसी को देने का निर्देश दिया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि केवल यूएस पोस्टल सर्विस (USPS) में पता अपडेट करने से USCIS का रिकॉर्ड अपने आप अपडेट नहीं होता है।

अगर पते में बदलाव के बाद इसकी सूचना समय पर नहीं दी जाती है तो नोटिस मिलने में देरी हो सकती है, आव्रजन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और आव्रजन दस्तावेज प्राप्त होने में समस्या आ सकती है। USCIS ने दी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी गई जानकारी में एजेंसी ने लिखा, "USPS के साथ अपना पता बदलने से USCIS के रिकॉर्ड में आपका पता अपडेट नहीं होता है, और USPS आपकी USCIS से जुड़ी डाक आगे (Forward) नहीं भेजेगा। इसलिए USCIS और USPS दोनों के पास अपना नया पता अपडेट रखना आपकी जिम्मेदारी है।

यदि आप USCIS के साथ अपना पता अपडेट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपको आवश्यक सूचनाएं न मिलें, आपके मामले की प्रक्रिया में देरी हो जाए, या आपको अपने आव्रजन दस्तावेज प्राप्त न हों।" इसके अलावा, अमेरिका में रहने वाले सभी विदेशियों को अपने पते में बदलाव की सूचना USCIS को स्थानांतरण के 10 दिनों के भीतर देनी होगी। हालांकि, यह सूचना देने की जरूरत ए और जी वीजा धारकों और वीजा छूट प्राप्त आगंतुकों पर लागू नहीं होती है।

अमेरिकी डाक सेवा (USPS) में अपना पता बदलने से USCIS में आपका पता नहीं बदलेगा और USPS, USCIS से आने वाली आपकी डाक को आगे नहीं भेजेगा। USCIS और USPS दोनों के साथ अपनी जानकारी अपडेट करें। USPS के जिप कोड देखने वाले टूल का उपयोग करके यह सुनिश्चित करें कि आप USCIS को अपना पूरा पता USPS द्वारा मान्यता प्राप्त मानक संक्षिप्ताक्षरों और प्रारूपों में ही दें।