चीन-ट्रंप डम डम.... ट्रेड डील पर भारत पर नजर, कारोबारी रिश्तों में काफी बदलाव; India को कैसे मिलेगा फायदा?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात से एशिया-अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में बदलाव आएगा। अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर शुल्क घटाया है। ट्रंप ने कई एशियाई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। अब भारत ही एकमात्र देश है जिसके साथ अमेरिका का व्यापारिक विवाद जारी है, लेकिन जल्द ही समझौते की उम्मीद है। दोनों देशों ने फरवरी, 2025 से नवंबर, 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने का लक्ष्य रखा है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बुसान (दक्षिण कोरिया) में हुई मुलाकात से एशिया और अमेरिका के कारोबारी रिश्तों में काफी बदलाव आने की बात कही जा रही है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच एक सीमित ट्रेड डील हुआ है जिसके तहत अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर शुल्क की दर 20 फीसद से घटा कर 10 फीसद कर दिया है।
इसके पहले विगत एक हफ्ते में राष्ट्रपति ट्रंप जापान, कंबोडिया, थाइलैंड, विएतनाम, मलेशिया के साथ कारोबार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इन सभी देशों ने अमेरिका से ज्यादा आयात करने का वादा किया है जबकि अमेरिका ने इनके उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने की बात कही है।
ऐसे में अब सिर्फ भारत ही एकमात्र एशियाई देश बचा है जिसके साथ अमेरिका का कारोबारी विवाद जारी है। वैसे दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही समझौता होगा।
ट्रंप ने कई देशों से किए समझौते
ट्रंप की इस सात दिवसीय एशिया यात्रा 26 अक्टूबर को मलेशिया से शुरू हुई। मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कंबोडिया और मलेशिया के साथ पूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। जबकि थाईलैंड और वियतनाम के साथ ढांचागत समझौते हुए। इनमें अमेरिकी टैरिफों में कमी, बाजार पहुंच में वृद्धि और इन देशों को सप्लाई चेन में चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित करने में मदद देने की बात हुई है।
जापान ने अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश का वादा किया
जापान में नई प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में निवेश और सुरक्षा समझौते हुए। जापान ने अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। दक्षिण कोरिया में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान भी व्यापारिक बाधाओं को दूर करने पर सहमति बनी। ट्रंप ने एक दिन पहले कहा है कि अमेरिका शीघ्र ही भारत के साथ कोरोबारी समझौता करने जा रहा है।
बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में भारत व अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में भारत पर लगाये गये मौजूदा 50 फीसद के शुल्क को घटा कर 15-16 फीसद करने पर बात हुई है। दोनों देशों ने फरवरी, 2025 में नवंबर, 2025 तक द्विपक्षीय कारोबारी समझौता करने का लक्ष्य रखा था।
