अमेरिका: टेक्सस में ट्रिपल मर्डर केस में मौत की सजा, डकैती के दौरान तीन लोगों की हत्या का मामला
अमेरिका के टेक्सस में तिहरे हत्याकांड के दोषी लेजेम्स नार्मन को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई।
HighLights
टेक्सस में लेजेम्स नार्मन को मौत की सजा दी गई।
डकैती के दौरान तीन लोगों की गोली मारकर हत्या की थी।
यह इस साल राज्य में दी गई पांचवीं मौत की सजा है।
डिजिटल डेस्क, टेक्सस। अमेरिका के टेक्सस में पड़ोसी के घर में डकैती के दौरान तीन लोगों की गोली मारकर हत्या के दोषी व्यक्ति को इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। यह इस साल राज्य में दी गई पांचवीं मौत की सजा है।
40 साल के लेजेम्स नार्मन को बुधवार को हंट्सविले की जेल में जहरीला इंजेक्शन दिया गया। उसे सैमुअल राबर्ट्स, टिफनी पीकॉक और सेल्सो लोपेज की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। ये तीनों एडना में रहते थे।
गोलीबारी के मामले में एक व्यक्ति को अगले हफ्ते मौत की सजा
गोलीबारी के मामले में केर'सीन रेमी को भी दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे अगले हफ्ते मौत की सजा दी जानी है।
नार्मन और रेमी को लगा था कि घर में कोकीन है और वे उसे चुराना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई ड्रग्स नहीं मिला। हत्या के पांच महीने बाद, मेक्सिको से वापस अमेरिका में घुसने की कोशिश करते समय नार्मन को गिरफ्तार किया गया था।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
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