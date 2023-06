अमेरिका में एक महिला ने टैक्सी रेंटल कंपनी उबर के एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। फोएबे कुबास टेक्सास में एक दोस्त से मिलने जा रही थी।इसके लिए उसने उबर बुलाई। महिला को शक हुआ की उसका अपहरण हो रहा है और इसी घबराहट में उसने अपने बैग से बंदूक निकाली और उबर ड्राइवर के सिर में गोली चला दी। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।

अमेरिका में अपहरण के शक में महिला ने उबर ड्राइवर के सिर में मारी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार

एल पासो(टेक्सास), एजेंसी। अमेरिका में एक महिला ने टैक्सी रेंटल कंपनी उबर के एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, महिला को शक था कि उसे किडनैप किया जा रहा है, जिसके बाद उसने अपने बैग से बंदूक निकाली और सीधे ड्राइवर के सिर में गोली मार दी। घटना 16 जून की बताई जा रही है। शक में ड्राइवर पर चला दी गोली आरोपी महिला फोएबे कुबास टेक्सास में अपने एक दोस्त से मिलने जा रही थी। इसके लिए उसने उबर बुलाई। पुलिस के मुताबिक, कार में सवार महिला को अचानक शक तब हुआ जब उसने सड़क के बाहर एक बोर्ड लगा देखा। उस बोर्ड को देखकर उसे लगा कि वो मैक्सिको में आ गई है और उसका अपहरण होने वाला है। ऐसे में महिला घबरा गई और उसने अपने पर्स से बंदूक निकाली और सीधी 52 साल के उबर ड्राइवर डेनियल बेड्रा गार्सिया के सिर में मार दी। जेल में बंद महिला पुलिस ने मामले की जांच की तो उन्हें महिला के अपहरण की किसी भी कोशिश का पता नहीं चला। पुलिस के अनुसार, ड्राइवर महिला को किसी भी गलत रास्ते से नहीं ले जा रहा था। हत्या का आरोप लगने के बाद आोरपी महिला टेक्सास के एल पासो में जेल में बंद है।

Edited By: Nidhi Avinash