सॉल्ट लेक सिटी, एजेंसी। पति की हत्या करने के बाद एक बच्चों की किताब लिखने वाली अमेरिकी महिला कोरी रिचिन्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, 33 वर्षीय कोरी ने 'अमीरों के लिए लक्जरी जेल और जीवन बीमा कंपनियों को भुगतान करने में कितना समय लगता है', गूगल पर सर्च किया था।

तीन बच्चों की मां कोरी पर मार्च 2022 में अपने पति एरिक रिचिन्स को फेंटानाइल की ओवरडोज खुराक देकर जहर देने का आरोप लगा है। जब उसके गूगल सर्च हिस्ट्री को चेक किया गया तो पुलिस को काफी परेशान कर देने वाले सामाग्री हासिल हुए।

क्या-क्या किया था सर्च?

यूटा की जेल

अमेरिका में अमीरों के लिए लक्जरी जेल

डीलिट किए गए मैसेज जांचकर्ता देख सकते हैं?

जीवन बीमा कंपनियां दावेदारों को भुगतान करने में कितना समय लेती हैं?

क्या पुलिस आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए मजबूर कर सकती है?

क्या मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण बदला जा सकता है?

क्या नालोक्सोन हेरोइन के समान है?

मौत के गैर-प्राकृतिक तरीके को क्या माना जाता है?

कौरी रिचिन्स कामस नेट वर्थ?

जेल में ही रहेंगी कोरी

जांचकर्ताओं ने कोरी के गूगल सर्च हिस्ट्री की जानकारी 12 जून को एक हिरासत सुनवाई में उसकी उपस्थिति के दौरान पेश किया। न्यायाधीश ने इसे समाज के लिए खतरा बताते हुए कोरी को जेल में ही रहने का आदेश सुनाया है। हालांकि, उनके बचाव पक्ष के वकील क्लेटन सिम्स का कहना है कि उन्होंने यह गूगल सर्च केवल मामले की जानकारी हासिल करने के लिए की थी।

दोस्त से मांगी थी फेटनायल की गोलियां

गौरतलब है कि, कोरी ने अपने पति की याद में एक बच्चों की किताब भी लिखी थी, जिसका नाम है 'Are You With Me? (क्या तुम मेरे साथ हो?)'। इस बुक के प्रचार को लेकर कोरी ने कई पॉडकास्ट शो में भी हिस्सा लिया था। वह इस जरिए यह बतावना चाह रही थी कि वो अपने पति के जाने से कितनी दुखी है। बता दें कि कोरी ने अपने पति को मारने के लिए अपने एक दोस्त से फेटनायल की गोलियां मांगी थी।