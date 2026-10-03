अमेरिका में 50 देशों के लिए वीजा बॉन्ड लागू, भारत को छूट

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका की ओर से एक बड़ा और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अपडेट सामने आया है, जो भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी की गई 50 देशों की उस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं किया गया है, जिसके नागरिकों को अब बिजनेस और टूरिस्ट वीजा (बी1/बी2) के लिए 20 हजार डॉलर तक का भारी वीजा बॉन्ड (जमानत राशि) चुकाना होगा।

अमेरिका ने उन 50 देशों की सूची जारी की है जिनके नागरिकों को बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के लिए 20 हजार डॉलर तक का वीजा बॉन्ड जमा करना होगा। भारत को इससे छूट दी गई है, लेकिन बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों को इस सूची में शामिल किया गया है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को उन देशों की अद्यतन सूची प्रकाशित की जिनके नागरिकों को बी1/बी2 वीजा के लिए पात्र पाए जाने पर बॉन्ड जमा करना आवश्यक है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, इस सख्त कार्यक्रम का उद्देश्य उन देशों के नागरिकों पर लगाम कसना है, जिनके यहां से अमेरिका जाने वाले लोग तय समय से अधिक समय तक (ओवरस्टे) वहां रुक जाते हैं। यह फैसला डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ओवरस्टे रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।