Joe Biden प्रशासन को लगा करारा झटका, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने छात्र लोन माफ करने की योजना को किया नामंजूर

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने छात्र ऋण की 400 अरब डॉलर की रकम माफ करने की योजना को नामंजूर कर दिया है। अदालत ने माना कि इतना महंगा कार्यक्रम शुरू करने से पहले बाइडन प्रशासन को कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता है। इस फैसले से अब ऋण लेने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं क्योंकि उन्हें अब ऋण का भुगतान करना होगा।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने छात्र ऋण माफ करने की योजना को नामंजूर किया।(फोटो सोर्स: जागरण)

वॉशिंगटन, एपी। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने छात्र ऋण की 400 अरब डॉलर की रकम माफ करने की राष्ट्रपति जो बाइडन की योजना को शुक्रवार को नामंजूर कर दिया। न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि बाइडन प्रशासन ने लाखों अमेरिकी नागरिकों के छात्र ऋण को रद्द करने या कम करने की कोशिश कर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। छात्र ऋण लेने वालों की बढ़ी मुश्किलें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया, जिसमें छात्र ऋण का 400 अरब डॉलर माफ करने की बाइडन की योजना को नामंजूर कर दिया गया है। इस फैसले से अब ऋण लेने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं, क्योंकि उन्हें अब ऋण का भुगतान करना होगा। अदालत ने माना कि इतना महंगा कार्यक्रम शुरू करने से पहले बाइडन प्रशासन को कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता है। पिछले साल बाइडन ने की थी ऋण माफ करने की घोषणा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों ने बहुमत के साथ उन तर्कों को खारिज कर दिया कि छात्र ऋण से निपटने वाले द्विदलीय 2003 कानून ने बाइडन प्रशासन को यह अधिकार प्रदान किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने पिछले साल छात्रों के 400 अरब डॉलर के ऋण माफ करने की योजना की घोषणा की थी।

