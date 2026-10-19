डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर, 2001 के आतंकी हमले के आरोपित मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 2024 के समझौते को बहाल करने की मांग की गई थी। समझौते के तहत जुर्म स्वीकार करने पर उसे मृत्युदंड से छूट मिल सकती थी।

पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस समझौते को रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मोहम्मद और उसके दो सह-आरोपितों की अपीलें खारिज कर दीं। तीनों ने दोष स्वीकार करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।