अमेरिकी स्कूलों में स्क्रीन टाइम कम करने की पहल, किंडरगार्टन के बच्चों को नहीं मिलेगा लैपटॉप

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के फिलाडेल्फिया क्षेत्र में पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स कक्षाओं में तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध कड़े कर रहे हैं। द फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर की रिपोर्ट के अनुसार, कई स्कूलों ने छात्रों को व्यक्तिगत डिवाइस देने वाले कार्यक्रमों को कम या बंद कर दिया है।

यह कदम कक्षाओं में स्क्रीन के उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने छात्रों के डिवाइस घर ले जाने पर रोक लगा दी है, जबकि अन्य ने छोटी कक्षाओं में व्यक्तिगत लैपटॉप और टैबलेट के उपयोग को सीमित कर दिया है।

विभिन्न स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के नए नियम कोलोनियल स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने एलिमेंट्री स्कूल के छात्रों को रात में अपने लैपटॉप घर ले जाने से रोक दिया है। वहीं, ट्रेडीफ्रिन/ईस्टटाउन स्कूल डिस्ट्रिक्ट किंडरगार्टन के बच्चों को आईपैड नहीं दे रहा है। इसके एलिमेंट्री स्कूलों के छात्रों को भी स्कूल खत्म होने के बाद टैबलेट घर ले जाने की मनाही है।

मेथाक्टन स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने किंडरगार्टन और पहली कक्षा के छात्रों के लिए व्यक्तिगत डिवाइस की जगह शेयर्ड मॉडल अपनाया है। यहां क्रोमबुक केवल केंद्र-आधारित गतिविधियों के लिए उपलब्ध हैं। फीनिक्सविले एरिया स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने किंडरगार्टन से तीसरी कक्षा तक के छात्रों के लिए अपना वन-टू-वन डिवाइस कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। वॉलिंगफोर्ड-स्वार्थमोर में किंडरगार्टन से दूसरी कक्षा तक के छात्र अब कम ऑनलाइन असेसमेंट देंगे, जबकि पांचवीं कक्षा तक के छात्रों पर यूट्यूब पर सर्च और ब्राउज करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या हैं अभिभावकों की चिंताएं? इन बदलावों का उन अभिभावकों ने स्वागत किया है जो कक्षाओं में कंप्यूटर के इस्तेमाल का विरोध करते रहे हैं। उनका मानना है कि इन प्रतिबंधों से शिक्षकों को अधिक प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाने में मदद मिलेगी और स्क्रीन के कारण होने वाले बच्चों के भटकाव को कम किया जा सकेगा।

हालांकि, कुछ माता-पिता चिंतित भी हैं कि इन बदलावों का सीमित प्रभाव ही पड़ सकता है, क्योंकि छात्र अभी भी कई कक्षाओं में उपकरणों का उपयोग करना जारी रखेंगे। जो अभिभावक स्क्रीन टाइम कम करने की मांग कर रहे हैं, वे स्कूलों से उच्च कक्षाओं में भी तकनीक पर उनकी निर्भरता की समीक्षा करने का आग्रह कर रहे हैं। क्या होगी नई समितियों की भूमिका? शैक्षिक तकनीक की सीमा तय करने की वकालत करने वाले लगभग 5,000 समर्थकों के राज्यव्यापी समूह पीए अनप्लग्ड से जुड़े वॉलिंगफोर्ड-स्वार्थमोर के एक अभिभावक एलेक्स बर्ड बेकर ने कहा कि कई डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर का उपयोग कम करना एक आसान लक्ष्य जैसा था।