'96 घंटों के भीतर...', ईरान पर फिर से हमला करने के लिए तैयार अमेरिका; ट्रंप की मंजूरी का इंतजार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की कगार पर खड़ा है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेनाएं राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश मिलने के 96 घंटे के अंदर ईरान पर बड़े सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं। सीएनएन ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में पहले से ही पर्याप्त अमेरिकी बल तैनात हैं जो हमले कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने अभी तक नए आक्रमण का फैसला नहीं लिया है। सैन्य नेता सीमित हमलों से आगे बढ़कर ईरानी रडार, मिसाइल लॉन्चर और अन्य सैन्य ठिकानों के अलावा ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य स्थलों और परमाणु सुविधाओं सहित व्यापक लक्ष्यों की तैयारी कर रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड और पेंटागन लक्ष्य सूची पर काम कर रहे हैं।

मिडटर्म चुनाव के बाद फैसला संभव वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि नए हमलों का फैसला जल्द आ सकता है। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद का समय ज्यादा संभावित माना जा रहा है। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ट्रंप पहले भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते नजर आए, लेकिन आखिरी पल में पीछे हट गए।