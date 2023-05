US News: राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऋण संकट के बीच G7 एशिया दौरे को किया रद्द, व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कर्ज संकट के बीच जी-7 एशिया दौरे को रद्द कर दिया है। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि वह पापुआ न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे।

"The United States President Joe Biden cancels post-G7 Asia tour amid debt crisis. He will not go to Papua New Guinea or Australia," Administration officials tell reporters pic.twitter.com/ZakbJueJQX