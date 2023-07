US Nordic summit: 'नाटो की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध', बाइडन बोले- फिनलैंड की करेंगे हिफाजत

फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित यूएस-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में स्वीडन डेनमार्क आइसलैंड और नॉर्वे के नेताओं ने भी शिरकत की। यूएस-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाइडन ने कहा कि नाटो सैन्य गठबंधन के लिए फिनलैंड एक अहम देश है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को यूएस-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।(फोटो सोर्स: रॉयटर्स)

वॉशिंगटन, रॉयटर्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को यूएस-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन (US-Nordic summit) में हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच हुई बैठक काफी अच्छा रही। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हमने फिनलैंड सहित नाटो क्षेत्र के हर इंच की सुरक्षा करने की कसम खाई है। स्वीडन, डेनमार्क समेत कई देशों ने लिया हिस्सा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे के नेताओं ने भी शिरकत की। कुछ दिनों पहले लिथुआनिया के विनियस में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यूएस-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाइडन ने कहा कि नाटो सैन्य गठबंधन के लिए फिनलैंड एक अहम देश है। दुनिया के लिए हम स्वतंत्र दृष्टिकोण साझा करते हैं: बाइडन बाइडन ने आगे कहा,मुझे नहीं लगता कि नाटो कभी इतना मजबूत हुआ है।" बाइडन ने कहा,"दुनिया के लिए जो दृष्टिकोण हम सभी साझा करते हैं... वह अधिक स्वतंत्र, अधिक सुरक्षित है।" बता दें कि नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान स्वीडन को नए सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति बन गई है। तुर्की ने भी इस बैठक में नए नाटो संगठन में नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी है। नाटो बैठक में यूक्रेन को लगा झटका वहीं, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को लेकर बाइडन ने कहा कि यूक्रेन को तब नाटो का सदस्य बनायेगें जब गठबंधन में शामिल होने की शर्तें पूरी होंगी। हालांकि, अमेरिका के इस बयान से यूक्रेन ज्यादा खुश नहीं है।

