US Shooting: कैलिफॉर्निया में मासूम बच्चे ने एक साल की बहन पर चलाई गोली, इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम

तीन साल के बच्चे ने गलती से गोली मारकर कर दी बहन की हत्या

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल, एक 3 साल के बच्चे ने गलती से अपनी एक साल की बहन की हैंडगन से गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सैन डिएगो काउंटी के फॉलब्रुक से सामने आई है। तीन साल के बच्चे ने चला दी गोली मिली जानकारी के मुताबिक, स्थानीय पुलिस को बच्चे के पास से एक फोन आया। घटना की जानकारी मिलने पर विस्तृत जांच के लिए टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां जाकर पुलिस को पता लगा कि एक तीन साल के बच्चे ने अपनी एक साल की बहन की गलती से गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल, उस घर में एक असुरक्षित हैंडगन रखा था, बच्चा आसानी से उस गन तक पहुंच या और खेल-खेल में उसने अपनी बहन पर गोली चला दी। इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम एक साल की बच्चे के सिर पर चोट लगी थी। बच्ची को तुरंत अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने स्थानीय पालोमर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान सुबह 8:30 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस फिलहाल, मामले में आगे की जांच चल रही है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परिवार के पास वो गन कहां से आई। साथ ही, जांच में जुटी है कि जिस दौरान यह हादसा हुआ, उस समय परिवार को अन्य सदस्य कहां थे और गन को असुरक्षित तरीके से क्यों रखा गया था।

