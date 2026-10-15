US नेवी के जन्मदिन पर पोस्ट की भारत-रूस के युद्धपोतों की तस्वीरें, अमेरिकी नेताओं की फजीहत

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी नौसेना (US Navy) की 251वीं वर्षगांठ (जन्मदिन) के मौके पर बधाई देने की जल्दबाजी और हड़बड़ी कई में प्रमुख राजनेता, गवर्नर और सरकारी एजेंसियां एक बड़ी और हास्यास्पद चूक का शिकार हो गईं। दरअसल, इन नेताओं ने अमेरिकी नौसेना की 251वीं वर्षगांठ पर बधाई देने की जल्दबाजी में भारत और अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी रूस के युद्धपोतों की तस्वीरें इस्तेमाल कर लीं।

जॉर्जिया के गवर्नर और कई नेताओं ने भारतीय नौसेना के INS गोदावरी, INS ब्रह्मपुत्र और INS त्रिकंद जैसे अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों की तस्वीरें पोस्ट कर दीं, तो वहीं कुछ अन्य अधिकारियों ने सोवियत काल और रूस के खतरनाक किरोव-क्लास बैटलक्रूजर की फोटो के साथ US नेवी को बधाई दे डाली। सोशल मीडिया पर इस भारी चूक के बाद अब इन अमेरिकी राजनेताओं का जमकर मजाक उड़ रहा है।

किसने किया खुलासा? जॉर्जिया के रिपब्लिकन गवर्नर ब्रायन पी. केम्प ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी नौसेना के स्थापना दिवस पर लिखा- 'हमारे देश की स्थापना के शुरुआती दिनों से ही, नौसेना ने हमारे देश की रक्षा की है और समुद्रों के पार स्वतंत्रता की हिफाजत की है। इसके स्थापना दिवस पर, हम उन नौसेनिकों को सलाम करते हैं, जिनकी सेवा, बलिदान और साहस इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।'

लेकिन अपनी बधाई के साथ, केम्प ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों INS गोदावरी, INS ब्रह्मपुत्र और INS ब्यास की एक पुरानी तस्वीर लगा दी, जिसमें वे एक कतार में चल रहे थे। इस गलती को एक द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेव ब्राउन ने पकड़ा और केम्प के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा- ये भारतीय युद्धपोत हैं। यह तस्वीर 2008 में अमेरिका और भारत के बीच हुए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'मालाबार' की बताई जा रही हैं।

इसके बाद पत्रकार ने ध्यान दिलाया कि सिर्फ गवर्नर केम्प ही अकेले ऐसे अमेरिकी राजनेता नहीं हैं जिन्होंने अमेरिकी नौसेना को जन्मदिन की बधाई देने के लिए विदेशी युद्धपोतों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। पत्रकार ब्राउन ने दूसरे अमेरिकी राजनेताओं और मशहूर हस्तियों की तरफ से की गई ऐसी ही गलतियों को भी बताया है।