अमेरिका में पुलिस गोलीबारी का वीडियो जारी, एक साल के बच्चे की हुई थी मौत; अधिकारी सभी आरोपों से बरी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में मिसिसिपी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या किए जाने का दृश्य है।

हालांकि, राज्य के अधिकारियों ने बच्चे को गोली मारने वाले अधिकारी को आपराधिक कदाचार के आरोपों से बरी कर दिया है।

क्या है मामला?

कोहेन वाइली नाम के इस बच्चे की मौत जून में तब हुई थी, जब सेनाटोबिया पुलिस के सार्जेंट हंटर फोस्टर ने दुकान से चोरी की एक घटना की सूचना मिलने पर, एक चलती हुई गाड़ी की तरफ गोली चला दी थी।

कोहेन के परिवार का कहना है कि फुटेज से साफ है कि गोली चलाना जायज नहीं था। मिसिसिपी के अटार्नी जनरल कार्यालय ने इस हफ्ते बताया कि एक महीने तक चली जांच में यह पाया गया कि फोस्टर द्वारा बल का प्रयोग उचित था।