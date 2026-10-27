ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप का आदेश मिलते ही 96 घंटे में कार्रवाई कर सकती है सेना

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ईरान पर नए हमले की चेतावनी के बीच पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी सेना ने बड़े सैन्य अभियान की तैयारी तेज कर दी है।

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का आदेश मिलने के 96 घंटे के भीतर हमले शुरू किए जा सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस बार निशाने केवल ईरान के रडार, मिसाइल लांचर और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हमले का दायरा कहीं व्यापक हो सकता है।

टारगेट की लिस्ट तैयार कर रहे अधिकारी रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के अधिकारी संभावित लक्ष्यों की विस्तृत सूची तैयार कर रहे हैं। इसमें ईरान का ऊर्जा बुनियादी ढांचा, सैन्य ठिकाने और परमाणु केंद्र शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ईरानी सेना अमेरिकी सैन्य रणनीतियों से पहले के मुकाबले अधिक परिचित हो गई है। इससे अमेरिकी सेना के लिए अपने सभी लक्ष्यों को नष्ट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी कहा कि मध्यावधि चुनाव के बाद ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया है। पहले भी वह हमले का संकेत देने के बाद आखिरी समय में पीछे हट चुके हैं। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।

अमेरिकी कर्मियों पर खतरे की आशंका सीएनएन की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक, 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भेजे गए मेमो में कहा गया था कि ईरान ने अमेरिकी कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिशें बढ़ा दी हैं। मेमो में दावा किया गया कि मध्य पूर्व और कुछ अन्य देशों में ऐसी साजिशें काफी आगे बढ़ चुकी हैं।