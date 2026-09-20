कैरेबियन सागर में संदिग्ध ड्रग तस्करी बोट पर अमेरिकी सेना का हमला, 4 की मौत
अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में एक संदिग्ध ड्रग तस्करी नाव पर हमला किया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही संदिग्ध नाव पर हमला किया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। यह कार्रवाई लैटिन अमेरिका में कथित तस्करों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के महीनों से चल रहे अभियान का हिस्सा है।
शनिवार को हुए हमले के बाद, अमेरिकी सेना के संदिग्ध नावों पर किए गए हमलों में मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 231 हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने लगभग एक साल पहले उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया था जिन्हें वह "नार्को-टेररिस्ट" (नशीले पदार्थों के तस्कर और आतंकवादी) कहता है; तब से अब तक ऐसे 69 हमले हो चुके हैं।
पूर्वी प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर में हमलों के बारे में सेना के ज्यादातर बयानों की तरह ही, अमेरिकी सदर्न कमांड ने कहा कि उसने तस्करी के जाने-पहचाने रास्तों पर कथित ड्रग तस्करों को निशाना बनाया।
हालांकि, सेना की ओर से ऐसा कोई ठोस सबूत या प्रमाण नहीं दिया गया है जो यह साबित कर सके कि वास्तव में वह नाव ड्रग्स ले जा रही थी। इंटरनेट मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में केवल एक चलती हुई नाव के बाद अचानक एक तेज चमक दिखाई देती है।
ट्रंप प्रशासन इन कार्रवाइयों को अमेरिकी नागरिकों की जान बचाने और नशीले पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक बताता है। इसके विपरीत, मानवाधिकार संगठनों ने इन हमलों को 'न्याय्येतर हत्याएं' करार दिया है।
बिना पुख्ता सबूतों के इस तरह की कार्रवाइयां न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन प्रतीत होती हैं, बल्कि यह लैटिन अमेरिकी देशों में संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही हैं।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी लीक होने पर भड़के ट्रंप, पेंटागन के 50 टॉप अधिकारियों का कराया गया पॉलीग्राफ टेस्ट
यह भी पढ़ें- ईरान में IRGC के ठिकानों पर गिरी मिसाइलें, होर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने किया अटैक