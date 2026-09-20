कैरेबियन सागर में संदिग्ध ड्रग तस्करी बोट पर अमेरिकी सेना का हमला, 4 की मौत

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही संदिग्ध नाव पर हमला किया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। यह कार्रवाई लैटिन अमेरिका में कथित तस्करों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के महीनों से चल रहे अभियान का हिस्सा है।

शनिवार को हुए हमले के बाद, अमेरिकी सेना के संदिग्ध नावों पर किए गए हमलों में मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 231 हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने लगभग एक साल पहले उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया था जिन्हें वह "नार्को-टेररिस्ट" (नशीले पदार्थों के तस्कर और आतंकवादी) कहता है; तब से अब तक ऐसे 69 हमले हो चुके हैं।

पूर्वी प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर में हमलों के बारे में सेना के ज्यादातर बयानों की तरह ही, अमेरिकी सदर्न कमांड ने कहा कि उसने तस्करी के जाने-पहचाने रास्तों पर कथित ड्रग तस्करों को निशाना बनाया। हालांकि, सेना की ओर से ऐसा कोई ठोस सबूत या प्रमाण नहीं दिया गया है जो यह साबित कर सके कि वास्तव में वह नाव ड्रग्स ले जा रही थी। इंटरनेट मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में केवल एक चलती हुई नाव के बाद अचानक एक तेज चमक दिखाई देती है।