US: अमेरिकी व्यक्ति ने बिल्लियों को माइक्रोवेव में रखकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

शिकागो के एक 22 वर्षीय व्यक्ति कई सालों से बिल्लियों को मौत के घाट उतार रहा था। जिसके बाद वो खुद अपने वकील के साथ पुलिस के पास पहुंचा और सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

अमेरिकी व्यक्ति ने बिल्लियों को माइक्रोवेव में रखकर उतारा मौत के घाट

वॉशिंगटन, एजेंसी। शिकागो के एक 22 वर्षीय व्यक्ति ने जून में कम से कम चार बिल्ली के बच्चों को मारने और यातना देने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इसकी जानकारी फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। शिकागो पुलिस विभाग के अनुसार, थॉमस मार्टेल पर जानवरों पर अत्याचार के दो गंभीर मामलों और जानवरों के प्रति गंभीर क्रूरता के चार गंभीर मामलों का आरोप लगाया गया था। 29 वर्षीय महिला द्वारा पशु क्रूरता से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के बाद व्यक्ति ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर जानबूझकर चार बिल्ली के बच्चों को मार डाला, जिनके नाम शेली या शेल्बी थे। संदिग्ध सोमवार की सुबह अपने वकील के साथ खुद को पेश करने के लिए थाने में आया। कथित तौर पर उस व्यक्ति ने 4 जून से 23 जून तक, लगभग तीन सप्ताह की अवधि में चार बिल्लियों को मार डाला। ABC न्यूज के मुताबिक, 22 साल के शख्स ने दो बिल्लियों को डुबोकर मार डाला। समाचार चैनल ने बताया कि उसने कथित तौर पर तीसरी बिल्ली को क्षत-विक्षत कर दिया और पुलिस को संदिग्ध के अपार्टमेंट के अंदर एक प्लास्टिक बैग के अंदर एक और मृत बिल्ली मिली। एक गवाह ने कहा कि बैग में बिल्ली को माइक्रोवेव किया गया था। एबीसी न्यूज द्वारा प्राप्त पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, व्यक्ति ने अपनी गिरफ्तार प्रश्नावली में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए "हां" चेक किया। कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

Edited By: Versha Singh