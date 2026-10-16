अमेरिका: भारतीय मूल के पति की हैवानियत, सहकर्मी को डेट करने पर पत्नी का गला रेता; भारत भागने की फिराक में था आरोपी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के शिकागो से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है। यहां भारतीय मूल के एक 31 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी 32 वर्षीय अलग रह रही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह यह थी कि महिला ने अपने एक पूर्व सहकर्मी के साथ रिश्ते में होने की बात कही और उसके साथ दोबारा साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था।

आरोपी की पहचान भारतीय मूल के अंकुर पटेल के रूप में हुई है। उसकी पत्नी की एक बेटी है। दोनों आपसी अनबन के बाद इसी साल मई में अलग हो गए थे और महिला घर छोड़कर चली गई थी। परिवार के दबाव के बाद वापस लौटी महिला मिली जानकारी के अनुसार, परिवार के दबाव में वह कुछ समय के लिए वापस लौटी, लेकिन फिर से अलग होकर लुइसियाना चली गई और एक अन्य व्यक्ति को डेट करने लगी। इस दौरान उसने अपनी बेटी को अंकुर के पास ही रहने दिया था।

महिला के अलग होने के बाद अंकुर उसे और उसके नए पार्टनर को जान से मारने की धमकी देने लगा था। वह पत्नी को उसकी बेटी से भी बात नहीं करने देता था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। घटना से करीब दो हफ्ते पहले अंकुर शिकागो में अपने रिश्तेदारों के पास रहने चला गया और बिना बताए अपनी बेटी को भारत अपने माता-पिता के पास भेज दिया।

शिकागो बुलाकर दिया खौफनाक घटना को अंजाम मीडिया रिपोर्टस की माने तो अंकुर ने अपनी पत्नी को बेटी से मिलाने के बहाने शिकागो बुलाया। अपनी बेटी के भारत भेजे जाने से अनजान महिला अपने नए पार्टनर के साथ शिकागो पहुंची। उसका पार्टनर बाहर गाड़ी में ही इंतजार कर रहा था, जबकि महिला अंकुर के अपार्टमेंट में चली गई।

जब घर पहुंचने पर महिला को पता चला कि उसकी बेटी वहां नहीं है, तो उसने अंकुर के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने नए पार्टनर के साथ ही रहेगी। इसी बात से आग बबूला होकर अंकुर ने रसोई के चाकू से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ कई वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर कई घाव पाए गए हैं।

पुलिस पर लापरवाही के आरोप बता दें कि बाहर इंतजार कर रहे महिला के पार्टनर ने जब उसे बार-बार मैसेज किए और कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन पार्टनर यह नहीं बता पाया कि महिला किस अपार्टमेंट में गई थी, इसलिए पुलिस वापस लौट गई।

ऐसे में यह राज तब खुला जब अंकुर के दोस्त उससे मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंचे, क्योंकि वह तय समय पर उनसे नहीं मिला था। दोस्तों ने देखा कि घर के अंदर वाशिंग मशीन के पास महिला का शव पड़ा था और अंकुर वहां से गायब था।

भारत भागने की फिराक में था अंकुर गौरतलब है कि हत्या के तुरंत बाद अंकुर शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा ताकि भारत भाग सके, लेकिन काउंटर बंद होने के कारण वह टिकट नहीं खरीद पाया। इसके बाद उसने एक होटल में कमरा लिया, हत्या में इस्तेमाल हथियार को ठिकाने लगाया और एक टार्गेट स्टोर से नए कपड़े खरीदे।