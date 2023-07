भारतीय मूल के डॉक्टर की कोर्ट से मानसिक उपचार की मांग, जानबूझकर पत्नी और बच्चों की हत्या के प्रयास का है आरोप

अमेरिका में अपनी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को जानबूझकर जान से मारने के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय मूल के 41 वर्षीय डॉक्टर कोर्ट से मानसिक स्वास्थ्य उपचार की मांग की है। धर्मेश पटेल पर बीते मई में अपनी पत्नी और दो बच्चों को कथित रूप से ड्राइविंग करने के बाद हत्या की कोशिश के तीन मामलों का आरोप लगाया गया था।

भारतीय मूल के डॉक्टर की कोर्ट से मानसिक उपचार की मांग (फोटो प्रतिकात्मक)

लॉस एंजिल्स, एजेंसी। अमेरिका में अपनी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को जानबूझकर जान से मारने के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय मूल के 41 वर्षीय डॉक्टर कोर्ट से मानसिक स्वास्थ्य उपचार की मांग की है। कोर्ट से लगाई भारतीय मूल के डॉक्टर ने गुहार दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर ने कोर्ट से जेल की सजा के मानसिक स्वास्थ्य उपचार की मांग की है। धर्मेश पटेल पर बीते मई में अपनी पत्नी और दो बच्चों को कथित रूप से ड्राइविंग करने के बाद हत्या की कोशिश के तीन मामलों का आरोप लगाया गया था। पत्नी और बच्चों को की थी मारने की कोशिश मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी और दो बच्चों को जानबूझकर चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश की थी। हालांकि, वह सभी इस साल 3 जनवरी को हुई दुर्घटना में बच गए थे। पटेल की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने घटना से पहले अपने परिवार से कहा था कि वह चट्टान से नीचे उतर जाएगा। पत्नी ने दावा किया कि पटेल ने जानबूझ कर ऐसा किया था। नेहा पटेल ने अपनी पति पर लगाए आरोप सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल अखबार द्वारा प्राप्त एक हलफनामे में नेहा पटेल ने कहा कि वह परेशान है क्योकि वह एक डॉक्टर है। उसने कहा था कि वह चट्टान से गाड़ी चलाकर आ रहा है और वहां से वह जानबूझकर चला गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पटेल ने खुद को दोषी नहीं माना है और इसके बजाय उसने स्वास्थ्य उपचार की मांग की है। क्या कहता है कैलिफोर्निया का कानून कैलिफोर्निया का कानून कहता है कि अगर शख्स अपना उपचार पूरा कर लेता है तो उनके आरोप हटाए जा सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी रद की जा सकती है। हालांकि, हत्या और स्वैच्छिक हत्या के संदिग्धों को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन हत्या के प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया गया है।

