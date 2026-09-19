अमेरिका: सितंबर 2027 तक H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी रहेगी बरकरार, भारतीयों पर क्या होगा असर?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में की गई सख्ती को अगले एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसके तहत, अमेरिका में नौकरी करने के इच्छुक आईटी और अन्य क्षेत्रों के विदेशी पेशेवरों को अब $100,000 का अनिवार्य शुल्क देना होगा।

व्हाइट हाउस की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, सितंबर 2025 में लागू किए गए ये कड़े नियम अब 21 सितंबर, 2027 तक जारी रहेंगे। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बाजार के हालात अभी सुधरे नहीं हैं और वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इन नियमों को जारी रखना जरूरी है।

क्या है नियम से जुड़ी मुख्य बातें? नए निर्देश के तहत दायरे में आने वाले विदेशी कर्मचारी तब तक अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते, जब तक कि उनकी कंपनी की याचिकाओं में 100,000 डॉलर का भारी-भरकम भुगतान शामिल न हो। भुगतान की यह शर्त उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो अमेरिका के बाहर स्थित हैं और 21 सितंबर 2026 के बाद देश में यात्रा करने का प्रयास करते हैं।

होमलैंड सिक्योरिटी सचिव के पास किसी व्यक्तिगत कर्मचारी, कॉर्पोरेट कार्यबल या पूरे वाणिज्यिक क्षेत्र को छूट देने का विवेकाधिकार बरकरार है। हालांकि, यह केवल तभी लागू होता है जब रोजगार को अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण प्रमाणित किया जाता है और इससे घरेलू सुरक्षा या कल्याण को कोई खतरा नहीं होता है।

प्रशासन का कहना है कि थर्ड-पार्टी स्टाफिंग एजेंसियों और आईटी आउटसोर्सिंग प्रदाताओं ने लंबे समय से सस्ते विदेशी टैलेंट के साथ अमेरिकी कर्मियों को बदलने के लिए वीजा नियमों में हेरफेर किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जैसा कि 2025 की घोषणा में स्पष्ट किया गया था, H-1B वीजा कार्यक्रम अमेरिका में उच्च-कुशल कार्यों के लिए अस्थायी श्रमिकों को लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन कम वेतन वाले लेबर के साथ अमेरिकी श्रमिकों को विस्थापित करने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया है।

आईटी स्टाफिंग और आउटसोर्सिंग फर्मों सहित कुछ नियोक्ताओं ने वेतन को कम करने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग किया है। आईटी स्टाफिंग और आउटसोर्सिंग फर्मों को बड़ी संख्या में एंट्री-लेवल H-1B श्रमिकों की आपूर्ति करते पाया गया, जिनका वेतन फुल-टाइम पारंपरिक श्रमिकों की तुलना में बहुत कम था।

इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में अमेरिकी श्रमिकों और हाल के स्नातकों के लिए रोजगार खोजना मुश्किल कर दिया है। भारतीय इंजीनियरों और स्किल्ड लेबर के लिए सबसे बड़ा झटका क्यों? यह निर्णय अमेरिका में करियर बनाने की चाह रखने वाले भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों के लिए एक बड़ा झटका है। भारतीय नागरिक इस कार्यक्रम के लाभार्थियों का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जो उन्हें बढ़ती विनियामक लागतों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील बनाता है।

इस साल की शुरुआत में आई USCIS FY2025 H-1B रिपोर्ट के आधिकारिक अमेरिकी सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय उम्मीदवारों ने सभी स्वीकृत H-1B याचिकाओं का लगभग 70% हासिल किया। चीन काफी अंतर से दूसरे स्थान पर रहा, जिसकी स्वीकृतियों में केवल 12.1% हिस्सेदारी थी।

पुरानी व्यवस्था के तहत, कंपनियों को प्रति आवेदक केवल 995 डॉलर का भुगतान करना पड़ता था, जिसमें 215 डॉलर लॉटरी एंट्री फीस और 780 डॉलर का नियोक्ता याचिका शुल्क शामिल था। 100,000 डॉलर की नई वार्षिक आवश्यकता, लागत में 10,000% से अधिक की वृद्धि है और इसके कारण कॉर्पोरेट प्रायोजकों को यह पुनर्विचार करना होगा कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों को कैसे काम पर रखते हैं। क्या पड़ेगा असर? यह नियम विदेशी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी वित्तीय बाधा डालता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए उन्हें काम पर रखना बेहद महंगा हो जाता है। उद्योग विश्लेषकों को उम्मीद है कि कॉर्पोरेट कंपनियां अपने आवेदनों में कमी करेंगी, जिससे कुल वीजा जारी होने की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है।

हालांकि उच्च तकनीकी पृष्ठभूमि वाले वरिष्ठ विशेषज्ञों को अभी भी समर्थन मिल सकता है, लेकिन जूनियर टैलेंट और शुरुआती करियर वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए संभावनाएं कम हो रही हैं, क्योंकि भारी अपफ्रंट निवेश के कारण नियोक्ता पुनर्विचार कर रहे हैं।

लगाए गए प्रतिबंध किसी भी व्यक्तिगत विदेशी या किसी कंपनी व उद्योग में काम करने वाले सभी विदेशियों पर लागू नहीं होंगे, यदि होमलैंड सिक्योरिटी सचिव अपने विवेकाधिकार में यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे विदेशियों को काम पर रखना राष्ट्रीय हित में है और इससे अमेरिका की सुरक्षा या कल्याण को कोई खतरा नहीं है।