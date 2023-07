'2020 के चुनावों के आधार पर मुझे बनाया जा रहा निशाना', डोनाल्ड ट्रंप ने किया अभियोग चलाए जाने का दावा

Donald Trump अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के प्रयासों (कैपिटल हमले) की न्याय विभाग जांच कर रहा है और वह उसके निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि उन पर जल्द ही अभियोग चलाया जा सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने बताया कि उन्हें एक पत्र मिला है।

डोनाल्ड ट्रंप बोले- जल्द ही चलाया जा सकता है अभियोग (फाइल फोटो)

वाशिंगटन, एपी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के प्रयासों (कैपिटल हमले) की न्याय विभाग जांच कर रहा है और वह उसके निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि उन पर जल्द ही अभियोग चलाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को मिला एक पत्र रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने बताया कि उन्हें एक पत्र मिला है। ट्रंप पहले से ही अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान फ्लोरिडा में गोपनीय दस्तावेजों की अवैध जमाखोरी करने और न्यूयार्क में एक पोर्न स्टार को रिश्वत देने के मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कई मामलों में फंसे हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके अलावा, एक अन्य मामले में वह जार्जिया में एक चुनाव में हस्तक्षेप के मामले का भी सामना कर रहे हैं। इन मामलों में चल रही जांच निष्कर्ष के करीब है। वह 2024 के रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति के लिए नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किया अभियोग चलाए जाने का दावा ट्रंप ने यह जानकारी अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में दी है। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें यह पत्र रविवार की रात को डिनर करते समय मिला है और उन्हें आशंका है कि उन पर अभियोग लगाया जाएगा। इस तरह का पत्र अक्सर एक अभियोग से पहले होता है और इसका इस्तेमाल जांच के तहत व्यक्तियों को सलाह देने के लिए किया जाता कि अभियोजकों ने उन्हें अपराध से जोड़ने वाले सुबूत एकत्र किए हैं। उदाहरण के लिए, गोपनीय दस्तावेजों को अवैध रूप से रखने के मामले में ट्रंप को पिछले महीने एक अलग मामले में आरोप लगाए जाने से तुरंत पहले इसी तरह का पत्र मिला था। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संभावित आरोपों में अमेरिका को धोखा देने की साजिश और आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालना शामिल हो सकता है। ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर बोला था धावा स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी टीम ने यूएस कैपिटल में छह जनवरी के दंगे से पहले के दिनों में बाइडन को सत्ता हस्तांतरण से रोकने के लिए ट्रंप और उनके सहयोगियों की जांच के लिए एक व्यापक जाल बिछाया है। ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। इस दंगे में शामिल होने वाले एक हजार से ज्यादा लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।

Edited By: Mohd Faisal