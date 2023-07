Pennsylvania Flood: अमेरिका के पूर्वी पेंसिल्वेनिया में बारिश और बाढ़ का कहर, 5 की मौत; दो लापता

Pennsylvania अमेरिका के पूर्वी पेंसिल्वेनिया में बारिश और बाढ़ का कहर बना हुआ है। अब तक पांच लोगों की मौत हो गई है। वहीं दो लोग लापता है। रविवार को एक ही परिवार के दो छोटे बच्चे एक 2 साल की लड़की और एक 9 महीने का लड़का अभी भी लापता है। बचाव अभियान के दौरान आठ लोगों के साथ दो और लोगों को पास की खाड़ी से निकाला गया।

पेंसिल्वेनिया, एजेंसी। Pennsylvaniaa flood Crisis: अमेरिका के पूर्वी पेंसिल्वेनिया में बाढ़ और बारिश का कहर बना हुआ। द हिल ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि अचानक आई बाढ़ से पांच लोगों की मौत हो गई है। 16 जुलाई की दोपहर से एक ही परिवार के दो छोटे बच्चे, एक 2 साल की लड़की और एक 9 महीने का लड़का लापता है। लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश जारी अपर मेकफील्ड टाउनशिप पुलिस विभाग का हवाला देते हुए, द हिल ने बताया कि चार्ल्सटन, एस.सी. का परिवार, बाढ़ प्रभावित इलाके में परिवार और दोस्तों से मिलने आया था। उसी दौरान वह अचानक आई बाढ़ का शिकार हो गए। जिन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है उनमें मां शामिल है। वहीं, पिता, 4 साल का बेटा और दादी जीवित हैं। पुलिस विभाग ने कहा,जो दो बच्चे अभी भी लापता हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है और हम उन्हें उनके प्रियजनों के पास पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अचानक आई बाढ़ के कहर से बहे कई वाहन अपर मेकफील्ड फायर कंपनी के प्रमुख टिम ब्रेवर ने रविवार सुबह एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अचानक आई बाढ़ के समय सड़क पर मौजूद ग्यारह कारों में से तीन बह गईं। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान के दौरान कारों से निकाले गए आठ लोगों के साथ दो और लोगों को पास की खाड़ी से निकाला गया।

