अमेरिका के जॉर्जिया में चार लोगों की हत्या के दोषी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस ने चार लोगों की हत्या में वांछित एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में एक शेरिफ डिप्टी और एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं। बता दें कि सामूहिक गोलीबारी में कम से कम चार लोग मारे गए थे।

US Firing: पुलिस मुठभेड़ में मारा गया जॉर्जिया सामूहिक गोलीबारी का वांटेड, दो अधिकारी भी हुए घायल (फाइल फोटो)

HighLights पुलिस मुठभेड़ में मारा गया जॉर्जिया सामूहिक गोलीबारी का वांटेड। मुठभेड़ में दो अधिकारी भी हुए घायल। आरोपी पर था चार लोगों की हत्या का आरोप।

हैम्पटन, एपी। अमेरिका के जॉर्जिया में चार लोगों की हत्या के दोषी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस ने चार लोगों की हत्या में वांछित एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में एक शेरिफ डिप्टी और एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में मारा गया वांछित हेनरी काउंटी शेरिफ के प्रवक्ता सिंटोनिया मूर ने कहा कि संदिग्ध आंद्रे लॉन्गमोर को तलाशी के दौरान गोली मारी गई थी। जॉर्जिया के मुख्य शहर के दक्षिण में स्थित हैम्पटन के एक उपखंड में शनिवार सुबह हुई गोलीबारी के बाद गहन तलाशी अभियान शुरू हुआ। मुठभेड़ के दौरान दो पुलिस अधिकारी हुए घायल मूर ने कहा कि कानून प्रवर्तन बलों ने क्लेटन काउंटी के नजदीकी इलाके में लॉन्गमोर को गोली मारी गई। लॉन्गमोर को गिरफ्तार करने के प्रयास में हेनरी काउंटी शेरिफ के डिप्टी और क्लेटन काउंटी के एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए। मूर ने कहा कि उन्हें किसी भी अधिकारी की स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम हैं। लॉन्गमोर पर था चार लोगों की हत्या का आरोप पुलिस ने कहा कि लॉन्गमोर पर अटलांटा के बाहरी इलाके में हैम्पटन में कुछ लोगों को गोली मारने का आरोप है। इन हत्याओं के मामलों में वह वांछित था। पुलिस चार लोगों की हत्या के मामले में उसकी लगातार तलाश कर रही थी। गोलीबारी में मारे गए थे चार लोग अमेरिका के जार्जिया राज्य में अटलांटा के दक्षिण में एक छोटे समुदाय में सामूहिक गोलीबारी में कम से कम चार लोग मारे गए थे। हेनरी काउंटी के अधिकारी के बयान में कहा गया था कि पुलिस वारदात अटलांटा के दक्षिण में लगभग 40 मील हैम्पटन में शनिवार सुबह हुई। यहां की आबादी करीब साढ़े आठ हजार है। काउंटी सरकार की प्रवक्ता मेलिसा ने फोन पर बताया कि मैं पुष्टि करती हूं कि चार लोग मारे गए हैं।

Edited By: Mohd Faisal