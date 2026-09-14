टूटी हड्डियों के साथ 7000 फीट की चढ़ाई, ईरान में अमेरिकी फाइटर पायलट के 50 घंटे सर्वाइवल की कहानी
ईरान में अमेरिकी सेना का F-15E लड़ाकू विमान मिसाइल से मार गिराया गया, जिसके बाद डूड 44 ब्रावो 50 घंटे तक दुश्मन की जमीन पर घायल अवस्था में फंसा रहा।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। 2 अप्रैल को अमेरिकी सेना ने अपने इतिहास के सबसे बड़े सर्च एंड रेस्क्यू अभियानों में से एक को अंजाम दिया। यह अभियान तब शुरू किया गया, जब ईरान की एक कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस हमले के कारण विमान में सवार दो अमेरिकी अधिकारियों को दुश्मन की जमीन पर इजेक्ट करना पड़ा।
जहां पायलट को कुछ ही घंटों के भीतर सुरक्षित बचा लिया गया, वहीं उनका ब्रावो लगभग 50 घंटों तक दुश्मन की सीमा के अंदर फंसा रहा। घायल अवस्था में ईरान की एक दुर्गम पहाड़ी दरार में छिपा रहा, जिसके बाद उसे वहां से सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सका।
एक चमत्कारिक रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी
सुरक्षा कारणों से गैर-उड़ान अधिकारी की पहचान गुप्त रखी गई है और उसे मिशन कॉल साइन डूड 44 ब्रावो के नाम से जाना जा रहा है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस घटना पर बात की है। सीबीएस के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू में ब्रावो ने अपने जीवित बचने की इस कहानी को आधुनिक समय का चमत्कार बताया है।
अमेरिकी सेना का नेतृत्व कर रहे यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के अनुसार, उस रात उनका मिशन इस्फहान के दक्षिण में एक पहाड़ी इलाके के पास स्थित उद्योगों को निशाना बनाना था, जहां माना जाता है कि ईरान अपनी अत्यधिक संवर्धित परमाणु सामग्री रखता है।
मिसाइल का हमले का खौफनाक मंजर
ब्रावो ने उस दिन को याद करते हुए कहा कि वह हमारे लिए युद्ध का एक आम दिन था, जब तक कि हम एक ईरानी हथियार की चपेट में नहीं आ गए।
अमेरिका का 30 मिलियन डॉलर का F-15E फाइटर जेट, जो दशकों से अमेरिकी हवाई युद्ध अभियानों का अहम हिस्सा रहा है, एक ऐसी मिसाइल का शिकार हुआ जिसकी कीमत लगभग 100000 डॉलर थी।
ब्रावो ने मिसाइल टकराने के पल को मालगाड़ी से टकराने जैसा बताया। अल्फा ने जेट को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब यह साफ हो गया कि विमान को नहीं बचाया जा सकता, तो दोनों ने इजेक्ट कर दिया।
अल्फा सुरक्षित उतरे, लेकिन डैमेज पैराशूट के कारण ब्रावो काफी तेज गति से जमीन पर गिरे। जमीन पर इतनी तेज गति से टकराने के कारण उनकी पीठ, एक हाथ और एक कंधा टूट गया था।
टूटी हड्डियों के साथ 7000 फीट की चढ़ाई
जैसे ही अंधेरा छंटा, ब्रावो ने दुश्मन की जमीन पर अपने आस-पास के माहौल को समझा और वहां से निकलने की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने खुद को एक घाटी में पाया जिसके दोनों ओर चट्टानें थीं और उन्हें लगा कि ऊपर की तरफ जाना ही सबसे सुरक्षित होगा। अपनी टूटी हड्डियों के बावजूद, उन्होंने 7,000 फीट ऊंची एक पर्वतमाला पर चढ़ाई की।
उन्होंने सीबीएस को बताया कि मुझे चोटें आई थीं, लेकिन हम सभी को उन स्थितियों के अनुकूल होने और उनसे पार पाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं चोटों के बावजूद उस जगह से दूर जाने के लिए जितनी तेजी से आगे बढ़ सकता था, बढ़ा। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि कभी भी अपनी प्रेरणा की कमी को खुद को ईरानी टीवी पर न आने दें।
अमेरिका का महा-रेस्क्यू मिशन
अमेरिका में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को आधी रात में इस क्रैश की खबर दी गई। तुरंत यह तय किया गया कि अमेरिकी सेना अपने जवानों को हर हाल में वापस लाएगी, चाहे वे जीवित हों या नहीं।
एडमिरल कूपर के अनुसार, दोनों अधिकारियों को खोजने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया गया, जिसमें हवा में सैकड़ों सैनिक और मिशन का समर्थन करने वाले हजारों अन्य लोग शामिल थे।
इस दौरान ईरान की जमीन पर 90 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को भेजा गया। CENTCOM प्रमुख ने बताया कि यह 46 वर्षों में ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिकों की पहली तैनाती थी।
50 घंटे बाद मिली कामयाबी
अल्फा को छह घंटे के भीतर ढूंढ लिया गया था, लेकिन ब्रावो का कोई पता नहीं चल सका था। उन्हें पहाड़ों में बिना भोजन या पानी के एक और दिन अकेले बिताना पड़ा। आखिरकार, वह अपने स्थान के बारे में अमेरिका को एक संदेश भेजने में सफल रहे।
अंतिम रेस्क्यू टीम भेजने से पहले अमेरिकी सेना को ब्रावो के छिपने की जगह के पास मौजूद ईरानी बलों पर हमला करने के लिए बमवर्षकों और ड्रोनों का इस्तेमाल करना पड़ा।
इस मिशन में सीआईए ने भी अहम भूमिका निभाई और ईरानी सेना को भ्रमित करने के लिए एक डिसेप्शन कैंपेन चलाया। लगभग 50 घंटों की तलाश और करोड़ों डॉलर के विमानों के इस्तेमाल के बाद ब्रावो को ढूंढ लिया गया। उन्होंने अपने बचाए जाने के पल को अपने जीवन के सबसे महान पलों में से एक बताया।
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