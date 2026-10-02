अमेरिकी इंजीनियर हूती विद्रोहियों की मदद के आरोप में गिरफ्तार, यमन यात्रा का भी खुलासा
अमेरिकी ऊर्जा विभाग के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को वाशिंगटन में गिरफ्तार किया गया है। उन पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को समर्थन देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसपर विस्फोटक और ड्रोन बनाने के लिए सामग्री खरीदने और यमन की यात्रा करने का आरोप है।
वाशिंगटन के रिचलैंड निवासी 51 वर्षीय एश्टन हामेद एलाबूडी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। एफबीआई का कहना है कि एलाबूडी का उद्देश्य हूती विद्रोहियों को उनकी संचार क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करना था। वह यमन गया था, जहां हूती और सऊदी समर्थित बलों के बीच संघर्ष जारी है।
अमेरिका लौटने पर एलाबूडी ने सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा अधिकारियों को बताया कि वह काम के सिलसिले में ओमान से लौट रहा था और मिसाइल रक्षा प्रणालियों का निरीक्षण करने के लिए सरकार के मिशन का हिस्सा था।
हालांकि, जांचकर्ताओं ने एलाबूडी के सुपरवाइजर से पूछताछ की, जिसने बताया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा या ऊर्जा विभाग के मिसाइल निरीक्षण कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसमें उसकी नियुक्ति की गई हो।
(न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)