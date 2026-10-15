अमेरिका ने वर्क परमिट का ऑटो-एक्सटेंशन खत्म किया, अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रभावित नहीं

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों के स्वचालित विस्तार को समाप्त करने वाला नियम अंतिम रूप दे दिया है। अब पात्र विदेशी नागरिक अपने वर्क परमिट की समाप्ति के बाद नवीनीकरण की प्रतीक्षा के दौरान काम नहीं कर सकेंगे।

यह फैसला भारतीय प्रवासियों को प्रभावित करेगा। एच-1बी वीजा धारकों के एक लाख से अधिक भारतीय जीवनसाथी (ज्यादातर महिलाएं), जो ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे हैं, इससे प्रभावित हो सकते हैं।

प्रशासन ने पहले एच-4 जीवनसाथी को रोजगार प्राधिकरण से पूरी तरह हटाने का भी संकेत दिया था।

नियम के अनुसार, समय पर नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने से काम जारी रखने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य नवीनीकरण से पहले जांच को मजबूत करना है।

पहले 180 दिनों (बाद में 540 दिनों) तक स्वचालित विस्तार मिलता था, जिसे अक्टूबर 2025 में वापस ले लिया गया था।

एच-4 ईएडी 2015 में शुरू हुआ था। अब स्वचालित विस्तार न मिलने से कई आवेदकों को प्रतीक्षा के दौरान काम बंद करने का डर है। जून 2026 तक 4.32 लाख से अधिक ईएडी नवीनीकरण आवेदन लंबित थे।