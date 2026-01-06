Language
    वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई पर अमेरिकी एकमत नहीं, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:11 PM (IST)

    पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई पर अमेरिकी जनता की राय बंटी हुई है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि कुछ रिपब्लिकन सैन्य कार्रवाई क ...और पढ़ें

    वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई पर रिपब्लिकन ने समर्थन किया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई पर अमेरिका के लोग एक मत नहीं है। ट्रंप समर्थक चाहते हैं कि अमेरिका विदेशी संघर्षों में अधिक उलझे, बल्कि घरेलू मुद्दे पर ध्यान अधिक केंद्रित करना चहिए। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई पर रिपब्लिकन ने समर्थन किया, लेकिन वे चाहते हैं कि अमेरिका वहां नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप न करे।

    एपी द्वारा हालिया सर्वेक्षणों के विश्लेषण में सामने आया कि रिपब्लिकन ने अन्य देशों की समस्याओं में अधिक शामिल होने के खिलाफ हैं। यह रिपब्लिकन राष्ट्रपति के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है, खासकर यह देखते हुए कि अमेरिकियों की इच्छा है कि सरकार घरेलू आर्थिक मुद्दों को हल करे। विदेश नीति और नशीली दवाओं का व्यापार अमेरिकियों के लिए उच्च प्राथमिकता नहीं है।

    अमेरिकियों के स्वास्थ्य देखभाल की चिंता करे सरकार

    सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि अमेरिका के लोग चाहते है कि नए साल में सरकार रूस-यूक्रेन संघर्ष और इजरायल-गाजा विवाद पर ध्यान केंद्रित करें। सर्वे में शामिल अधिकांश व्यक्ति ने वेनेजुएला का नाम नहीं लिया। अमेरिका में ड्रग्स तस्करी रिपब्लिकन का मुद्दा है। सर्वे में शामिल 10 में से एक रिपब्लिकन ने इसका उल्लेख किया, जबकि डेमोक्रेट या स्वतंत्र लोगों ने कोई जिक्र नहीं किया। लोग चाहते हैं कि सरकार को अमेरिकियों के स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक चिंताएं और जीवन यापन की लागत पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

    अधिक अमेरिकियों का कहना है कि अमेरिका को वेनेजुएला का संचालन नहीं करना चाहिए। अमेरिकियों की राय वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी के बारे में विभाजित है। इससे पहले द वाशिंगटन पोस्ट और एसएसआरएस द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 10 में से चार लोग मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि लगभग उतने ही इसके खिलाफ थे। 10 में से दो लोग अनिश्चितता की स्थिति में थे।

    रिपब्लिकन ने इस कार्रवाई का व्यापक रूप से समर्थन किया, जबकि डेमोक्रेट्स ने इसे बड़े पैमाने पर विरोध किया। लगभग आधे अमेरिकियों (45 प्रतिशत) ने वेनेजुएला पर अमेरिका के नियंत्रण और देश के लिए एक नए सरकार के चयन के खिलाफ थे। लगभग 10 में नौ अमेरिकियों ने कहा कि वेनेजुएला के लोगों को अपने देश के भविष्य के नेतृत्व का निर्णय लेना चाहिए।

    (न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)