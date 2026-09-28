अमेरिका में स्ट्रिप क्लब में बहस के बाद अंधाधुंध गोलीबारी, 3 लोगों की मौत और 4 घायल

डिजिटल डेस्क, मिशिगन। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में रविवार को एक अवैध स्ट्रिप क्लब में हुई बहस के बाद भीषण गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी की घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं समेत चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

माना जा रहा है कि सभी पीड़ित 20 से 30 साल की उम्र के थे। क्लब में बहस के बाद चलीं गोलियां डेट्रॉइट पुलिस चीफ टॉड बेटिसन के अनुसार, यह वारदात सुबह करीब 7.21 बजे एक रिहायशी इलाके की सड़क पर स्थित क्लब में हुई। क्लब के अंदर किसी बात को लेकर कहासुनी और हाथापाई हो गई, जिसके बाद मामला गोलीबारी तक पहुंचा।

इस घटना की सूचना मिलते ही जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो उन्हें तीन पुरुष मृत अवस्था में मिले, जिन्हें गोलियां मारी गई थीं। वहीं घायल हुए चार लोगों में दो महिलाएं और दो पुरुष थे, जिन्हें निजी वाहनों के जरिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

क्लब से पहले भी मिल चुकी थीं शिकायतें पुलिस चीफ बेटिसन ने बताया कि यह जगह तय समय के बाद भी अवैध रूप से चलने वाला एक आफ्टर-आवर्स स्ट्रिप क्लब था। डेट्रॉइट पुलिस विभाग को इस जगह की जानकारी पहले से थी। इस साल पुलिस को इस पते से कम से कम सात शिकायतें या कॉल मिली थीं।

उन्होंने बताया कि पुलिस को जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं, हालांकि जांच प्रभावित न हो इसलिए विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। मेयर ने गवाहों से आगे आने की अपील की इस घटना पर पर दुख व्यक्त करते हुए डेट्रॉइट की मेयर मैरी शेफील्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय निवासियों और गवाहों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, यह बेहद दिल तोड़ने वाली घटना है और हमारे समुदाय को इस तरह की हिंसा से मुक्त होना चाहिए। मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उन लोगों को आगे आने की जरूरत है, जिनके पास घटना से जुड़ी कोई जानकारी है।