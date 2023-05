'भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी होगी और गहरी', पीएम मोदी के आगामी US दौरे पर बोले वेदांत पटेल

वाशिंगटन, एजेंसी। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बयान दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा यह दोनों देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने का अवसर होगा। पटेल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की आगामी यात्रा में विदेश विभाग और उसके सचिव एंटनी ब्लिंकन गंभीर रूप से शामिल हैं।

#WATCH | "Our partnership with India is one of our most consequential relations and we were close with India on a number of vital priorities. The state visit is an opportunity to deepen some of these partnerships...," Vedant Patel, US Principal Dy Spokesperson on the question of… pic.twitter.com/rGy3kWbvkk