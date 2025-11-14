स्विट्जरलैंड को राहत, टैरिफ 39 प्रतिशत से घटाकर 15% करेगा अमेरिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विटजरलैंड की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका व्यापार समझौते के तहत स्विट्जरलैंड से आने वाले सामानों पर टैरिफ दर को 39 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर देगा। स्विस सरकार ने रचनात्मक बातचीत के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। इससे पहले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा था कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बीच समझौते पर सहमति बन गई है।

ग्रीर ने कहा कि समझौते के तहत अमेरिका स्विस आयात पर टैरिफ बरकरार रखेगा, लेकिन उन्होंने 15 प्रतिशत की दर का उल्लेख नहीं किया। स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों के गाय पार्मेलिन शुक्रवार को वा¨शगटन में ग्रीर के साथ वार्ता के बाद स्वदेश लौटे। पार्मेलिन ने चर्चा का ब्यौरा देने से इन्कार कर दिया।

स्विस सरकार ने एक्स पर पोस्ट किया, स्विट्जरलैंड और अमेरिका ने समाधान खोज लिया है। अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। मंत्री पार्मेलिन की गुरुवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ बैठक सकारात्मक रही। स्विस सरकार ने कहा कि वॉशिंगटन के साथ टैरिफ समझौते के तहत स्विस कंपनियां 2028 के अंत तक अमेरिका में 200 अरब डालर का प्रत्यक्ष निवेश करने की योजना बना रही हैं। स्विट्जरलैंड सभी औद्योगिक उत्पादों, मछली और सी फूड सहित कई अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करेगा।