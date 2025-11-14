Language
    स्विट्जरलैंड को राहत, टैरिफ 39 प्रतिशत से घटाकर 15% करेगा अमेरिका

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    अमेरिका ने स्विट्जरलैंड को बड़ी राहत देते हुए स्विस उत्पादों पर टैरिफ को 39% से घटाकर 15% कर दिया है। इस फैसले से स्विस निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। स्विट्जरलैंड ने इस कदम का स्वागत किया है।

    Hero Image

    डोनल्ड ट्रंप। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विटजरलैंड की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका व्यापार समझौते के तहत स्विट्जरलैंड से आने वाले सामानों पर टैरिफ दर को 39 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर देगा। स्विस सरकार ने रचनात्मक बातचीत के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। इससे पहले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा था कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बीच समझौते पर सहमति बन गई है।

    ग्रीर ने कहा कि समझौते के तहत अमेरिका स्विस आयात पर टैरिफ बरकरार रखेगा, लेकिन उन्होंने 15 प्रतिशत की दर का उल्लेख नहीं किया। स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों के गाय पार्मेलिन शुक्रवार को वा¨शगटन में ग्रीर के साथ वार्ता के बाद स्वदेश लौटे। पार्मेलिन ने चर्चा का ब्यौरा देने से इन्कार कर दिया।

    स्विस सरकार ने एक्स पर पोस्ट किया, स्विट्जरलैंड और अमेरिका ने समाधान खोज लिया है। अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। मंत्री पार्मेलिन की गुरुवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ बैठक सकारात्मक रही।

    स्विस सरकार ने कहा कि वॉशिंगटन के साथ टैरिफ समझौते के तहत स्विस कंपनियां 2028 के अंत तक अमेरिका में 200 अरब डालर का प्रत्यक्ष निवेश करने की योजना बना रही हैं। स्विट्जरलैंड सभी औद्योगिक उत्पादों, मछली और सी फूड सहित कई अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करेगा।

    समझौते के तहत, स्विट्जरलैंड अमेरिका को चुनिंदा अमेरिकी निर्यात उत्पादों पर शुल्क मुक्त द्विपक्षीय टैरिफ कोटा देगा। स्विस औद्योगिक समूहों ने इस समझौते का स्वागत किया है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)