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अमेरिका में एंट्री के दौरान बिना वारंट होगी फोन और लैपटॉप की जांच, अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Fri, 18 Sep 2026 07:23 PM (IST)

अमेरिकी अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यात्रियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ...और पढ़ें

अमेरिका में सीमा पर फोन और लैपटॉप की होगी तलाशी (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

अमेरिका में सीमा पर फोन और लैपटॉप की होगी तलाशी (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

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डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से एंट्री करते समय यात्रियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तलाशी लेने के लिए अधिकारियों को वारंट की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर पर की जाने वाली मैन्युअल तलाशी एक 'सामान्य सीमा जांच' का हिस्सा है, जिस पर प्रथम संशोधन या संवैधानिक सुरक्षा का नियम उस तरह लागू नहीं होता जैसा देश के भीतर पुलिस जांच में होता है।

दरअसल, यह मामला ग्रीन कार्ड धारक चिनवेंदु एलिसिग्वे द्वारा दायर किया गया था, जिनके फोन की तलाशी न्यूयॉर्क शहर के जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ली गई थी। बाद में उन्हें बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया और उन्हीं सीमा अधिकारियों ने उनके फोन से सबूत बरामद किए थे।

कोर्ट ने क्यों दी फोन की तलाशी की अनुमति?

कोर्ट ने मोबाइल फोन की मैन्युअल तलाशी को एक सामान्य सीमा तलाशी माना। सीमा तलाशी संबंधी लंबे समय से चले आ रहे अपवाद के तहत, सरकारी अधिकारियों को आम तौर पर वारंट प्राप्त किए बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों और सामानों की जांच करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है।

न्यायाधीशों ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि किसी मोबाइल फोन को विशेष संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि इसमें सामान या नोटबुक जैसी पारंपरिक वस्तुओं की तुलना में काफी अधिक व्यक्तिगत जानकारी होती है। इस फैसले में सीमा पर तलाशी और अमेरिका के अंदर होने वाली सामान्य पुलिस तलाशी के बीच अंतर बताया गया है।

2014 में रिले बनाम कैलिफोर्निया मामले में अपने फैसले में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आम तौर पर पुलिस को गिरफ्तारी के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन डेटा की तलाशी लेने से पहले वारंट प्राप्त करने की आवश्यकता बताई थी।

किन लोगों की बढ़ सकती है चिंता?

इस मामले ने प्रथम संशोधन के तहत भी चिंताएं पैदा कीं क्योंकि फोन में पत्रकारों का काम, निजी संदेश, राजनीतिक विचार, तस्वीरें और किसी व्यक्ति के पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में जानकारी हो सकती है। फिर भी, सेकंड सर्किट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रथम संशोधन सीमा पर सेलफोन की तलाशी के लिए एक अलग वारंट की आवश्यकता पैदा करता है।

कोर्ट ने कहा कि फोन में संवैधानिक रूप से संरक्षित अभिव्यक्ति और ऐसी जानकारी दोनों हो सकती हैं ,जिन्हें प्रथम संशोधन के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसने सरकार के आव्रजन और सीमा कानूनों को लागू करने के अधिकार की ओर भी इशारा किया, जिसमें चरमपंथी या आतंकवादी-संबंधी अभिव्यक्ति के कुछ रूपों पर प्रतिबंध शामिल हैं।

यात्रियों के लिए क्या है इसका अर्थ?

अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए, इस फैसले का मतलब है कि सीमा अधिकारी को मोबाइल फोन की मैन्युअल तलाशी लेने से पहले गलत काम का सबूत दिखाना जरूरी नहीं है। इससे अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों, विदेशी आगंतुकों, छात्रों, व्यावसायिक यात्रियों और अमेरिकी सीमा पार करने वाले अन्य लोगों पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है।

नागरिक स्वतंत्रता समूहों ने चेतावनी दी है कि इस फैसले से सीमा अधिकारियों को बिना किसी संदेह के अत्यंत संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच मिल जाएगी।