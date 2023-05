US: अमेरिकी सीनेट ने गीता गुप्ता को किया 'एंबेसडर एट लार्ज' नियुक्त, बाइडेन प्रशासन में एक और 'भारतीय' शामिल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सीनेट (US Senate) ने भारतीय-अमेरिकी गीता राव गुप्ता (Geeta Rao Gupta) को विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए ‘एंबेसडर एट लार्ज' नियुक्त करने पर मुहर लगा दी है।

Dr. Geeta Rao Gupta was confirmed by the U.S. Senate as the Ambassador-at-Large for the Office of Global Women’s Issues. @StateDept looks forward to her efforts to promote women and girls' rights through U.S. foreign policy. pic.twitter.com/lm8X3lcIAe