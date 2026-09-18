अमेरिका में बड़ा सैन्य हादसा: मिशिगन में अमेरिकी वायुसेना का F-16 फाइटर जेट क्रैश, पायलट सुरक्षित
टेक्सास एयर नेशनल गार्ड का एक एफ-16 फाइटर जेट गुरुवार को मिशिगन में प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया।
HighLights
नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान क्रैश हो गया विमान
F-16 विमान क्रैश होने से हुआ खतरनाक केमिकल स्पिल
रॉयटर, मिशिगन। टेक्सास एयर नेशनल गार्ड का एक एफ-16 फाइटर जेट गुरुवार को मिशिगन में प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया।
149वीं फाइटर विंग से जुड़े इस विमान के बारे में यूनिट ने फेसबुक पर बयान जारी कर कहा कि टेक्सास एयर नेशनल गार्ड का एफ-16 फाइटिंग फाल्कन ट्रावर्स सिटी के पास नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान क्रैश हो गया। पायलट ने विमान से सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया। घटना की जांच चल रही है।
ग्रैंड ट्रावर्स काउंटी इमरजेंसी मैनेजमेंट ने विमान दुर्घटना के कारण निकासी आदेश जारी किया है। सीनेटर गैरी पीटर्स ने भी घटना की जानकारी होने और स्थिति पर नजर रखने की बात कही।