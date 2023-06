UNGA के अध्यक्ष साबा कोरोसी बोले- 'UNSC को सुरक्षा परिषद में भारत जैसे एक बेहतर प्रतिनिधि की जरूरत'

न्यूयॉर्क, एजेंसी। UNSC सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूएनजीए प्रमुख ने कहा कि यूएनएससी को सुरक्षा परिषद में भारत जैसे बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने कहा कि भारत अकेला नहीं है। सुरक्षा परिषद, जो आज हमारे पास है, दशकों और दशकों पहले से विरासत में मिली है, जो अलग-अलग महाशक्तियों के साथ अलग रास्ते, शक्ति के अलग-अलग संतुलन को दर्शाती है। उस समय, भारत सबसे बड़े देशों में से नहीं था। भविष्य निश्चित रूप से अतीत से बहुत अलग होगा।

