गुप्त दस्तावेजों को गलत तरीके से संभालने के आरोप में ट्रम्प के जज सुर्खियों में, मंगलवार को फिर होगी सुनवाई

गुप्त दस्तावेजों को गलत तरीके से संभालने के आरोप में ट्रम्प के जज सुर्खियों में (फाइल फोटो)

मियामी, एजेंसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गलत तरीके से गोपनीय दस्तावेजों को रखने के के संगीन आरोप लगाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर वर्गीकृत दस्तावेजों को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाए जाने के एक महीने बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश, जो इस सप्ताह मुकदमे की तारीख के लिए प्रतिस्पर्धी अनुरोधों पर विचार कर रहे हैं और एक प्रक्रियात्मक लेकिन संभावित रूप से महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर दलीलें सुन रहे हैं, इस मामले में अधिक स्पष्ट भूमिका निभाएंगे। ट्रम्प को इस मामले में पांच सप्ताह पहले दोषी ठहराया गया था। वर्गीकृत जानकारी पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक प्री-ट्रायल सम्मेलन अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलीन कैनन के समक्ष मामले में पहली अदालती दलीलों का प्रतिनिधित्व करेगा। दलीलों में इस बात की जानकारी दी जा सकती हैं कि कैनन मामले की अध्यक्षता करने का इरादा कैसे रखती है, जबकि वह इस अनसुलझे सवाल का भी सामना करती है कि ट्रम्प के मुकदमे को कैसे शेड्यूल किया जाए क्योंकि वह राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुकदमे में कई मुद्दों पर रखी जाएगी बारीकी से नजर पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े किसी भी मुकदमे में कई मुद्दों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। लेकिन कैनन को पिछले साल जारी किए गए एक बहुत ही विच्छेदित फैसले में अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ सकता है, जिसने एफबीआई द्वारा उसके मार-ए-लागो से हटाए गए वर्गीकृत रिकॉर्ड के दायरे की स्वतंत्र समीक्षा करने के लिए एक विशेष मास्टर के लिए ट्रम्प टीम के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी।

