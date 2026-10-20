अमेरिका: मिड-टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में रिकॉर्ड गिरावट, डेमोक्रेट्स के समर्थन में जनता

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। मिडटर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 31 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। यह आंकड़ा सोमवार को पूरे हुए रॉयटर्स/इप्सोस के नए पोल में सामने आया है।

3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले, ईरान युद्ध, पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं आम नागरिकों की राजनीतिक राय पर गहरा असर डाल रही हैं।

2 हफ्ते में 1 प्रतिशत गिरी रेटिंग

चार दिनों तक चले इस व्यापक सर्वे में पता चला है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में दो हफ्ते पहले की तुलना में 1 प्रतिशत अंक की और गिरावट दर्ज की गई है। उनके पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान यह सबसे निचला स्तर है।

पोल के आंकड़ों के मुताबिक, रजिस्टर्ड मतदाताओं के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी से 12 अंकों की मजबूत बढ़त पर बनी हुई है, जो मौजूदा चुनावी दौर का अब तक का सबसे बड़ा अंतर है। सर्वे में किए गए यह सवाल सर्वे के दौरान जब मतदाताओं से पूछा गया कि यदि आज कांग्रेस (संसदीय) चुनाव हों, तो वे किस दल का समर्थन करेंगे, तो 47 प्रतिशत रजिस्टर्ड मतदाताओं ने डेमोक्रेट्स के पक्ष में जवाब दिया, जबकि केवल 35 प्रतिशत लोग ही रिपब्लिकन्स के साथ खड़े नजर आए।

इसके विपरीत, दो हफ्ते पहले हुए रॉयटर्स/इप्सोस पोल में डेमोक्रेट्स की बढ़त 7 प्रतिशत अंकों की थी, तब डेमोक्रेट्स को 44 प्रतिशत और रिपब्लिकन्स को 37 प्रतिशत समर्थन मिला था। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर के ये पोल राज्य-स्तरीय सीनेट चुनावों और जिला-स्तरीय हाउस चुनावों की उन बारीकियों को पूरी तरह नहीं दर्शाते, जहां रिपब्लिकन्स को कुछ पारंपरिक संरचनात्मक लाभ हासिल हैं। महिला मतदाताओं का बड़ा योगदान डेमोक्रेट्स की इस बढ़ती लोकप्रियता के पीछे महिला मतदाताओं का बड़ा योगदान है। सर्वे के अनुसार, लगभग 50 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने डेमोक्रेट्स का समर्थन करने की बात कही, जबकि इसके मुकाबले केवल 32 प्रतिशत महिलाओं ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों को वोट देने की इच्छा जताई।

पुरुष मतदाताओं का झुकाव भी डेमोक्रेट्स की तरफ देखा गया, हालांकि पुरुषों के मामले में दोनों प्रमुख दलों के बीच का अंतर अपेक्षाकृत कम था। ईरान हमले का पड़ा प्रभाव विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे फरवरी की वह घटना है, जब ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर सैन्य हमले का आदेश दिया था। इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई और पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे आम अमेरिकी परिवारों के मासिक बजट पर भारी आर्थिक दबाव पड़ गया है।

पोल के नतीजे बताते हैं कि 68 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के ट्रंप के तौर-तरीकों से असंतुष्ट हैं। हैरानी की बात यह है कि इस असंतुष्ट वर्ग में 37 प्रतिशत ऐसे लोग भी शामिल हैं जो वैचारिक रूप से खुद को रिपब्लिकन समर्थक मानते हैं।