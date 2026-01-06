Language
    वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड में ट्रंप की धमक, यूरोप हुआ एकजुट; जर्मनी-फ्रांस समेत 7 देशों का US को करारा जवाब

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:27 PM (IST)

    डोनल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर बयानों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मची है। यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर कहा है कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला डेनमार्क और वहां के लोगों को करना है।

    ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी यूरोप एकजुट

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के ताजा बयानों ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड को लेकर बयान दिया, जिसे यूरोप ने गंभीरता से लिया है। ट्रंप की टिप्पणी के बाद कई यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड के भविष्य पर कोई बाहरी दबाव नहीं चलेगा।

    यूरोपीय देशों का संयुक्त बयान

    फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और ग्रीनलैंड के भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और वहां के लोगों को है।

    इस बयान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के हस्ताक्षर हैं। यूरोपीय नेताओं ने कहा कि आर्कटिक की सुरक्षा सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक और ट्रांस-अटलांटिक सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है।

    नाटो और आर्कटिक सुरक्षा

    संयुक्त बयान में कहा गया है कि नाटो पहले ही आर्कटिक क्षेत्र को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल कर चुका है। यूरोपीय सहयोगी देश वहां अपनी मौजूदगी, सैन्य गतिविधियों और निवेश को लगातार बढ़ा रहे हैं।

    यूरोपीय नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि डेनमार्क साम्राज्य जिसमें ग्रीनलैंड शामिल है, नाटो का हिस्सा है। ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नाटो देशों को मिलकर सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें अमेरिका भी एक अहम सहयोगी है। बयान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतोंसंप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की रक्षापर कोई समझौता न करने की बात कही गई है।

    ट्रंप के बयान से बढ़ी चिंता

    इस बयान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था, "हमें ग्रीनलैंड चाहिए। वहां इस वक्त रूसी और चीनी जहाज मौजूद हैं।"

    ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि यूरोपीय संघ चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले और यह अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए जरूरी है। ट्रंप के इन बयानों को लेकर यूरोप में गहरी चिंता जताई जा रही है। यूरोपीय देशों ने साफ संदेश दिया है कि ग्रीनलैंड न तो किसी सौदे का हिस्सा है और न ही किसी देश की रणनीतिक संपत्ति, बल्कि वहां के लोगों का अधिकार है और फैसला भी वही करेंगे।

