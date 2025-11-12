ट्रंप ने एपस्टीन के घर पर यौन पीड़िता के साथ घंटों बिताए थे? डेमोक्रेट्स ने जारी किए ईमेल, मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से मृतक यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ अपने आरोपों से इनकार करते रहे हैं। वहीं, डेमोक्रेट्स ने एक ईमेल जारी वाशिंगटन की राजनीति में हलचल मचा दी है। डेमोक्रेट्स ने 12 नवंबर, 2025 को मृतक यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के ईमेल जारी किए, जिनमें एक संदेश में दावा किया गया कि ट्रंप ने एक अनाम पीड़िता के साथ 'मेरे घर पर घंटों बिताए'। यह घटना ट्रंप प्रशासन द्वारा मामले को प्रभावी रूप से बंद करने और यह घोषणा करने के चार महीने बाद हुई है कि साझा करने के लिए और कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप ने अपने पूर्व मित्र और दिवंगत फाइनेंसर की यौन-तस्करी गतिविधियों में संलिप्तता या जानकारी से इनकार किया है।

डेमोक्रेट्स द्वारा जारी किए गए नए ईमेल, जो एपस्टीन मामले की पूरी फाइलों को प्रकाशित करने के लिए मतदान कराने की मांग कर रहे हैं, एपस्टीन की सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल और लेखक माइकल वोल्फ को लिखे गए थे। अप्रैल 2011 में लिखे गए एक पत्र में, एपस्टीन ने लिखा था कि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि जिसने कुछ कहा है, वह ट्रंप है। उन्होंने आगे बताया कि एक अनाम पीड़िता ने मेरे घर पर उनके साथ घंटों बिताए, उनका एक बार भी जिक्र नहीं हुआ, जिस पर मैक्सवेल ने जवाब दिया कि मैं इसके बारे में सोच रहा था...।

हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने कहा कि ये ईमेल डोनाल्ड ट्रंप और एपस्टीन के भयानक अपराधों के बारे में उनकी जानकारी के बारे में गंभीर सवाल उठाते हैं। 31 जनवरी, 2019 को वुल्फ को भेजे गए एक अन्य ईमेल में एपस्टीन ने लिखा ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहा, कभी भी सदस्य बनने के लिए नहीं... बेशक वह लड़कियों के बारे में जानते थे, क्योंकि उन्होंने गिस्लेन को ऐसा करने से मना किया था।