फ्लाईदुबई घटना में तेहरान का हाथ निकला तो 'बहुत जोरदार हमला' करेंगे, ट्रंप की ईरान को चेतावनी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। फ्लाईदुबई विमान में हुई घटना को लेकर जांच जारी है कि क्या वह आतंकी घटना थी या किसी और देश का हाथ था। वहीं, इस घटना पर ट्रंप की कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि फ्लाईदुबई विमान में हुई घटना में अगर ईरान का हाथ निकला तो तेहरान को बहुत जोरदार जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि इस घटना में ईरान की भूमिका हो सकती है।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जो मैं सुन रहा हूं उसके आधार पर जवाब हां में है, लेकिन हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर ईरान जिम्मेदार पाया गया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया, ओह, उन्हें बहुत जोरदार मारा जाएगा, चिंता मत करो।

यह टिप्पणी फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 की घटना के संदर्भ में आई है। दुबई से तेल अवीव जा रहे इस विमान में ओमानी को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिट मच्छर पर हमला किया था और विमान को क्रैश करने की कोशिश की आशंका जताई जा रही है। यात्रियों और क्रू की मदद से विमान सुरक्षित सऊदी अरब के ताबुक में उतरा।