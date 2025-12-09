'बेहद बुरी दिशा में जा रहा यूरोप', अचानक EU देशों पर क्यों भड़क उठे ट्रंप? मस्क से जुड़ा है मामला 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यूरोप काफी बुरी दिशा में जा रहा है। बता दें कि ट्रंप की ओर से ये बात उनकी नई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन को लेकर द्वीप की आलोचना करने के कुछ ही दिनों बाद कही गई है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मशहूर उद्योगपति के एक्स सोशल नेटवर्क पर यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए $140 मिलियन के जुर्माने पर निशाना साधा। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि इसके बारे में उन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है।

ट्रंप ने क्या कहा?

संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि देखिए, यूरोप को बहुत सावधान रहना होगा। (वे) बहुत सी चीजें कर रहे हैं। हम यूरोप को यूरोप ही रखना चाहते हैं।

आगे कहा कि यूरोप कुछ बुरी दिशाओं में जा रहा है। यह बहुत बुरा है, लोगों के लिए बहुत बुरा है। हम नहीं चाहते कि यूरोप इतना बदले। वे कुछ बहुत बुरी दिशाओं में जा रहे हैं।

EU और अमेरिका में क्यों बढ़ रही तनातनी?

गौरतलब है कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के अमेरिका के प्लान को लेकर भी ट्रंप और यूरोपियन देशों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। यूरोप में डर है कि अमेरिका यूक्रेन को रूस को जमीन देने के लिए मजबूर करना चाहता है।